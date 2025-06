Struktura i zasady raportowania pod VSME

Główna część VSME to dwa kluczowe moduły: moduł podstawowy i moduł kompleksowy. Tu znajdziemy treść wymogów ujawnieniowych. Moduł podstawowy stanowi to, co mogą raportować mikrojednostki i jednocześnie jest to całkowicie minimalne ujawnienie dla innych jednostek. Zawiera on dwa ujawnienia B1 – Podstawa sporządzenia, i B2 – Praktyki, polityki i przyszłe inicjatywy na rzecz przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę, a także podstawowe mierniki B3-B11. Natomiast moduł kompleksowy określa dodatkowe punkty danych, które banki, inwestorzy oraz klienci korporacyjni mogą wymagać od jednostki w uzupełnieniu modułu podstawowego. Są to wymogi ujawnieniowe C1-C9.