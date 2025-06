Omnibus i związek z VSME

Nie wiemy dziś i jeszcze przez mniej więcej rok nie dowiemy się, jak będą wyglądały te dobrowolne standardy. Możemy jednak je sobie wyobrazić, bo Komisja zapowiedziała, że będą one wzorowane na projekcie VSME przedstawionym przez EFRAG pod koniec 2024 roku. VSME (skrót od „Voluntary Small and Medium Enterprises) to zbiór wytycznych dla mikro-, małych i średnich spółek. EFRAG opracował je, aby zaznajomić najmniejsze przedsiębiorstwa z podstawami sprawozdawczości ograniczonego zestawu podstawowych danych i informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.