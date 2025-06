Inflacja w maju jeszcze niższa. Nie przewidzieli tego nawet najwięksi optymiści

Dużo taniej jest natomiast na stacjach benzynowych. Benzyna i diesel są o około jedną ósmą tańsze niż rok temu i około 5-6 proc. tańsze niż na początku roku. Tylko w maju, względem kwietnia, potaniały o około 3,5-4 proc.

Według szacunków ekonomistów PKO Banku Polskiego i ING Banku Śląskiego, inflacja bazowa (tj. bez cen żywności i nośników energii) mogła spaść w maju do 3,2-3,3 proc., z 3,4 proc. w kwietniu. Te dane oficjalnie NBP poda w najbliższy poniedziałek.

Miesiąc do miesiąca, czyli względem kwietnia, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wręcz spadły, o 0,2 proc. To przede wszystkim zasługa tańszych paliw. Był to pierwszy ujemny odczyt inflacji miesiąc do miesiąca od września 2023 r. (który również był wiedziony spadkiem cen paliw na stacjach przed wyborami, a także rozszerzeniem listy darmowych leków).

Co dalej z inflacją w Polsce?

W czerwcu inflacja w Polsce powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie co w maju. Od lipca szykuje się nam natomiast wyraźny zjazd rocznej dynamiki cen, według dzisiejszych prognoz w okolice 2,5-3 proc. Złożą się na to przede wszystkim: obniżka cen gazu dla gospodarstw domowych o około 15 proc. (szacowany efekt to spadek inflacji o 0,2-0,3 pkt proc.) oraz efekt bazy na cenach energii. W lipcu 2024 r. częściowo je odmrożono, co przez kolejny rok – do czerwca włącznie – mogło dodawać do wskaźnika inflacji nawet około 1,5 pkt proc. Spadek inflacji w lipcu mógłby być jeszcze wyższy, ale na rachunki za prąd powróci opłata mocowa (kilkanaście złotych miesięcznie), co z kolei doda do dynamiki cen, według szacunków NBP, około 0,4 pkt proc.