Polityka równowagi płci – od czego zacząć i o czym pamiętać?

W Unii Europejskiej tematyka ta zyskała dodatkowy wymiar prawny wraz z przyjęciem w listopadzie 2022 r. dyrektywy 2022/2381, powszechnie nazywanej dyrektywą Women on Boards. Zgodnie z jej wymogami i w świetle projektu ustawy implementującej dyrektywę UE do 30 czerwca 2026 r. spółki giełdowe będą musiały przyjąć politykę równowagi płci, która będzie jednym z narzędzi ułatwiających osiągnięcie parytetu płci w radach nadzorczych i zarządach (co najmniej 1/3 stanowisk członków organów nadzorczych i zarządczych będzie zajmowanych przez osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci – w praktyce najczęściej przez kobiety).