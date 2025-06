LPP tnie roczną prognozę. To nie tylko wina pogody

Zarząd tłumaczy ścięcie planu dbałością o wyniki grupy w dłuższym terminie. Chce zadbać o jakość lokalizacji, co sugeruje, że część wcześniej zaplanowanych nie rokowała. W prezentacji podano, że ograniczenie planu dla Sinsay o 400 punktów dotyczy sklepów w formacie „mini” (450-550 m kw.). Były rentowne, ale nie wystarczająco – poniżej średniej rentowności w grupie. Z prezentacji wynika, że spółka chce wrócić do tych projektów po optymalizacji oferty.

– Pierwszy kwartał tego roku zamykamy z przekonaniem, że przyjęta strategia rozwoju w oparciu o unikalny i skalowalny koncept Sinsay w perspektywie długoterminowej pozostaje bez zmian. Kluczową kwestią w wykonaniu naszych celów nie jest jednak liczba otwieranych sklepów w kolejnych kwartałach, a to, co w ostatnich latach było naszą przewagą, czyli elastyczne dostosowanie założeń do realiów, z jakimi spotykamy się na każdym etapie realizacji planów biznesowych. Działając w tym duchu dziś już wiemy, że nadrzędnym naszym celem będzie utrzymanie niepogorszonej rentowności i eliminowanie czynników, które mogłyby ją rozwodnić. Stąd celem jest dziś optymalizacja miksu ofertowego w wybranych salonach o najmniejszym rozmiarze oraz koncentracja na formatach i lokalizacjach najbardziej jakościowych w długiej perspektywie – wyjaśnia Marcin Bójko odpowiedzialny za finanse w komunikacie prasowym.

Analityk: prognozy biur o LPP pójdą w dół

- Już wcześniej zakładałem, że prognoza spółki jest zbyt ambitna, jednak nowe plany spółki implikują niższe wyniki w stosunku do moich oczekiwań, także widzę potencjał do obniżenia swoich prognoz wyniku EBITDA na 2025 rok o ok. 5 proc. Konsensus również będzie się obniżał, wobec czego oczekuję negatywnej reakcji rynku – skomentował na naszą prośbę Janusz Pięta, analityk biura maklerskiego mBanku.

Początek sesji w Warszawie przyniósł jednak wzrost notowań LPP. Akcje drożeją o około 3 proc. do 14,805 tys. zł za sztukę.

Dobra wiadomość jest taka, że zarząd LPP nie przedstawił w prezentacji korekty planów średnioterminowych. W informacji prasowej je zaś podtrzymał.