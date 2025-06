Problemy w raportowaniu ESG – wnioski po 2024 roku

W mojej ocenie raportowanie, czy finansowe, czy niefinansowe, ESG jest procesem złożonym, z którym wiążą się podobne wyzwania i obserwujemy podobne trudności. Niemniej raportowanie za rok 2024 było szczególne, bo był to pierwszy rok obowiązywania nowych przepisów wynikających z dyrektywy CSRD. Nie każda spółka mierzyła się z takimi samymi trudnościami. Uzależnione one były od skali i złożoności organizacji, wcześniejszych doświadczeń w raportowaniu czy sprawności w zaadaptowaniu się do zmian. Wiele spółek weszło w nowe ramy raportowania i opublikowało raporty ESG zgodnie z ESRS i to jest sukces. Trudności było wiele, a zwycięzcami są ci, którzy wyciągną konstruktywne wnioski.