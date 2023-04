Rada nie zmieniła stóp procentowych już od września ub.r. Ekonomiści jednomyślnie oczekiwali, że także kwiecień nie przyniesie przełomu. Dyskusja dotyczy obecnie raczej tego, czy w tym roku pojawi się przestrzeń do obniżki stóp. W środowym komunikacie Rady żadnych wskazówek jednak nie ma.

Reklama

Formalnie RPP wciąż nie zakończyła cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, który rozpoczęła w październiku 2021 r. „Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej” – czytamy w komunikacie. To oznacza, że otwarte są zarówno drzwi do kolejnych podwyżek stóp, jak i do ewentualnej obniżki. W praktyce jednak podwyżka stóp jest mało prawdopodobna, a obniżka możliwa jest dopiero pod koniec roku. Przy czym szanse na to ostatnio zmalały.

Miesiąc temu prezes NBP Adam Glapiński mówił, że oficjalnie w RPP dyskusji o obniżkach stóp na razie nie ma, ale on sam ocenia, że pod koniec roku taka zmiana jest możliwa. Jak sugerował, wymagałoby to spadku inflacji w okolice 6-7 proc. i perspektyw na dalszy jej spadek w 2024 r.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Obniżka stóp procentowych coraz dalej Rozpoczęte we wtorek posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej niemal na pewno nie przyniesie zmiany stóp procentowych. Prawdopodobieństwo, że dojdzie do niej później w tym roku, wyraźnie ostatnio zmalało.

W środowym komunikacie RPP powtórzyła, że „osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce”. Dodała też, jak w poprzednich miesiącach, że „do spadku krajowej inflacji będzie się przyczyniać osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu”. RPP ocenia więc, że „dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP”, ale będzie to proces powolny.

Reklama

Jeszcze w połowie marca w kontraktach terminowych na stopę WIBOR 3M wyceniana była obniżka stopy referencyjnej NBP do końca br. o 0,25-0,5 pkt proc. i o 0,75-1 pkt do końca marca 2024 r. W ostatnich tygodniach te oczekiwania nieco osłabły i teraz uczestnicy rynku spodziewają się obniżki głównej stopy procentowej w horyzoncie roku o około 0,5 pkt proc.

Do tej zmiany oczekiwań przyczyniły się wypowiedzi niektórych członków RPP, m.in. Ireneusza Dąbrowskiego, który wcześniej mówił o możliwości poluzowania polityki pieniężnej w br., a ostatnio wskazywał, że nie należy oczekiwać pochopnych obniżek stóp. Było to jeszcze przed wstępnym szacunkiem inflacji w marcu, który sugeruje, że jej opadanie będzie wolniejsze niż można było dotąd oczekiwać.

Jak podał pod koniec marca GUS, wskaźnik cen konsumpcyjnych(CPI), główna miara inflacji w Polsce, wzrósł w tamtym miesiącu o 16,2 proc. rok do roku po 18,4 proc. w lutym. To wynik sporo powyżej przeciętnych szacunków ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet” (15,8 proc.). Największą niespodzianką było jednak to, że najwyraźniej (oficjalne dane ukażą się w połowie kwietnia) mocno przyspieszyła tzw. inflacja bazowa, nie obejmująca cen energii i żywności. Ekonomiści obecnie oceniają, że sięgnęła ona 12,2-12,4 proc. rok do roku, zamiast utrzymać się na poziomie 12 proc., jak wcześniej sądzili.

Więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej rzuci zaplanowana na czwartek konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.