W Hiszpanii w ciągu zaledwie miesiąca inflacja zmalała o niemal połowę: z 6 proc. rok do roku w lutym do 3,3 proc. w marcu. W Polsce tak raptownej dezinflacji nie oczekuje nikt. Na to, aby roczna dynamika wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), czyli główna miara inflacji w Polsce, obniżyła się o połowę, poczekamy co najmniej pół roku.