Polskim akcjom i obligacjom mocno się oberwało. Kiedy karta się odwróci?

Nowe rozdanie

Październik był miesiącem niemałego stresu dla uczestników funduszy obligacji, którzy dość krótko cieszyli się z wakacyjnego rajdu papierów skarbowych. Rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich wzrosły (ceny spadły) w miesiąc aż o 0,7 pkt proc., co oczywiście mocno odczuły portfele papierów długoterminowych, tracąc średnio od 1,8 proc. (uniwersalne) do 2,4 proc. (skarbowe). Fundusze obligacji krótkoterminowych w tych warunkach wypadły o niebo lepiej, kończąc miesiąc w okolicach zera i zachowując około 5-proc. zyski od początku roku. Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego miesiąca rentowności polskich papierów dziesięcioletnich chwilami przekraczały nawet 6 proc. i był to poziom najwyższy od ponad roku. Do zwyżek oprocentowania doszło oczywiście także na innych rynkach, w tym niemieckim czy amerykańskim. W Polsce dodatkowym impulsem do przeceny była jednak zapowiedź z rządu o jeszcze większym deficycie zaplanowanym na przyszły rok. Trzeba też przyznać, że krajowy rynek długu ma różnej maści fanów. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że we wrześniu inwestorzy zagraniczni powiększyli ekspozycję na polskie papiery aż o 5,8 mld zł, do 149,6 mld zł. Kolejne 2,3 mld zł zainwestowały w tym miejscu bezpośrednio gospodarstwa domowe, a do tego miesiąc w miesiąc po 3–3,5 mld zł wpłat pozyskują fundusze dłużne.

W poniedziałek, na pierwszej sesji listopada, doszło jednak do spadku dochodowości aż o 22 pkt baz. We wtorek zaś ruch oprocentowania w dół był kontynuowany, co oczywiście pozytywnie wpłynie na notowania funduszy papierów długoterminowych.

Polskie akcje na pierwszej sesji nowego miesiąca także mocno zyskiwały, ale we wtorek optymizm już opadł. Trudno jednak spodziewać się decydujących ruchów na krajowym rynku przed wynikami wyborów w USA, choć eksperci na ogół przyznają, że czynnik ten ma raczej krótkoterminowe znaczenie dla rynków. Z geopolitycznego punktu widzenia możemy mieć jednak do czynienia z nowym rozdaniem, co dla Polski nie będzie obojętne.

Złoto samotnym liderem

Hitem zeszłego miesiąca ponownie były metale szlachetne, choć tym razem wyniki funduszy nie były już tak spektakularne. Średnio 3,5 proc. zysku sprawiło jednak, że przeciętne stopy zwrotu od początku roku w grupie funduszy metali szlachetnych sięgają 28,6 proc., co oczywiście daje tym produktom pierwsze miejsce w ogólnym zestawieniu. Na dwa miesiące przed końcem roku trudno o inne aktywa, które mogłyby zagrozić rynkowi metali szlachetnych. Miejsce drugie zajmują fundusze akcji amerykańskich, które wypracowały nieco ponad połowę dorobku metali szlachetnych. Za sprawą wrześniowego, mocnego wystrzału wciąż wysoko plasują się zaś fundusze akcji azjatyckich, które w październiku wypadły niewiele lepiej od polskich.

