"Instytucjonalni" łasi na polskie akcje

Dla indeksu WIG20 wrzesień był jak dotąd drugim po lipcu najgorszym miesiącem tego roku, podobnie dla WIG-u odzwierciedlającego szeroki rynek. Jak jednak wyliczyli analitycy Trigon DM, zarówno krajowe otwarte fundusze emerytalne, jak i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, generowały popyt na akcje polskich spółek. Z wyliczeń analityków wynika, że fundusze inwestycyjne na zakupy polskich akcji w zeszłym miesiącu wydały około 142 mln zł. Nie było to większą niespodzianką, bo TFI kupują netto polskie akcje już od około dwóch lat. Co innego, jeśli chodzi o OFE, których popyt na akcje z GPW przewyższył podaż w zeszłym miesiącu po raz pierwszy od roku. Jak wyliczył Trigon DM, popyt netto OFE na polskie akcje sięgnął aż 1,1 mld zł. Jak jednak podają analitycy, większość popytu wynikała z uczestnictwa w ABB Santandera (2,5 mld zł) i XTB (0,5 mld zł). „Popyt na rynku wtórnym na GPW mógł wynieść niewiele powyżej zera. Trzeci miesiąc z rzędu fundusze sprzedawały akcje zagraniczne, w bardzo porównywalnej skali do poprzednich dwóch miesięcy” – czytamy w raporcie. Podaż akcji zagranicznych z OFE wyniosła 0,2 mld zł. Jak podano, nastawienie do polskich akcji wśród OFE było we wrześniu w większości pozytywne, a duży popyt ze strony Allianz OFE i NN OFE był kluczowy dla ogólnego obrazu rynku. Podaż akcji zagranicznych ze strony Allianz OFE zadecydowała z kolei o negatywnym nastawieniu do tego segmentu aktywów.