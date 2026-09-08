– Para USD/JPY zanotowała kolejny dynamiczny spadek, przełamując dotychczasowe dołki pointerwencyjne (155,23) oraz psychologiczną barierę 155,00, osiągając poziom 154. Tym samym jen był najmocniejszy w stosunku do dolara amerykańskiego od lutego, nawet pomimo tego, że wzrosły oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych ze strony Fedu. Za przyspieszeniem ruchu na jenie stoi kumulacja czynników technicznych, makroekonomicznych oraz rynkowych – wskazuje Michał Stajniak, analityk XTB. Jego zdaniem przebicie poziomu 155,00 było o tyle istotne, gdyż doprowadziło do wyzwolenia skumulowanych zleceń stop-loss oraz zmusiło dealerów opcji do natychmiastowej sprzedaży dolarów w reakcji na naruszenie kluczowych barier opcyjnych.

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– Na rynku wyraźnie rosną zakłady na kolejne podwyżki stóp procentowych przez Bank Japonii. Dodatkowym impulsem są spekulacje rynkowe dotyczące potencjalnej zmiany alokacji portfela przez japoński państwowy fundusz emerytalny (GPIF), który miałby kupować więcej obligacji krajowych. Dodatkowo przełamanie nastąpiło w warunkach obniżonej płynności spowodowanej dniem wolnym od handlu w USA, co wzmocniło wpływ tradycyjnych, na początku miesiąca przepływów realokacyjnych ze strony kapitału instytucjonalnego – podkreśla Stajniak.

Zdaniem przedstawiciela XTB kluczowa będzie teraz postawa banków centralnych. Jeśli Fed będzie bardziej gołębi, a BoJ jastrzębi, ruch w dół USD/JPY może się pogłębić.