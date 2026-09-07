Z tego artykułu dowiesz się: Co mogło być przyczyną giełdowych spadków spółki po miesiącu dynamicznych wzrostów.

Jakie cele stawia przed sobą konsorcjum zawiązane w obszarze modernizacji pojazdów wojskowych.

Jaką rolę w strategii grupy Bumech odgrywa nowo powstała spółka celowa.

Z kim Bumech buduje strategiczne sojusze na rynku pojazdów opancerzonych i systemów bezzałogowych.

W poniedziałek 7 września Bumech Defense Partners notowała spadki o blisko 2 proc. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca wartość tej spółki urosła o ponad 300 proc. Na początku sierpnia wartość akcji spółki była wyceniana na nieco ponad 2,3 zł. Na początku września kurs zbliżał się zaś już do blisko 13 zł. Rosły także znacząco obroty z ledwo 1 mln zł na początku sierpnia do nawet 18 mln zł 2 września.

Reklama Reklama

Kolejna umowa zbrojeniowa

W ubiegłym tygodniu trwał szał zakupowy na akcjach tej spółki, a także na akcjach Bumechu, do którego należy ta celowa spółka powstała na bazie dawnego Capital Partners. Spekulowano, co stało za takimi dużymi wzrostami akcji spółek. Pod koniec ub. tygodnia okazało się, że ta firma właśnie 2 września zawarła umowę konsorcjum ze spółką SKB Drive Tech S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy podpisanej umowy spółka ta objęła funkcję lidera konsorcjum.

„Celem zawiązania Konsorcjum jest połączenie posiadanych potencjałów technologicznych, produkcyjnych i finansowych obu podmiotów w celu wspólnego przygotowania, projektowania i realizacji projektów w obszarze modernizacji oraz remontów pojazdów wojskowych. Działania Konsorcjum ukierunkowane będą bezpośrednio na wspólnie podejmowane kroki związane z pozyskiwaniem i realizacją zamówień, których docelowym przedmiotem jest prowadzenie seryjnej modernizacji oraz remontów pojazdów wojskowych” – wskazano w raporcie giełdowym.

SKB Drive Tech S.A. jest firmą oferującą rozwiązania w zakresie zespołów przeniesienia napędu, odlewnictwa żeliwa i obróbki metalu oraz remontów przekładni napędowych. Dysponuje zakładem produkcyjnym w Radomsku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej SKB.

Ze względu na ramowy charakter umowy, szczegółowe zasady i warunki współpracy, w tym precyzyjny podział prac, harmonogramy oraz zasady rozliczeń finansowych, mają zostać uregulowane przez strony w odrębnych umowach realizacyjnych.

Umowa zostaje zawarta na początkowy okres do 31 grudnia 2027 r. Strony ustaliły, że w przypadku osiągnięcia ustalonych warunków progowych przedłużenie umowy nastąpi w sposób automatyczny. Być może właśnie za warunkowością tych umów przemawiają obecne spadki.

Kolejka umów w portfelu Bumechu

Bumech reorganizuje działalność związaną z sektorem obronnym i przeniósł wiosną ją do spółki giełdowej Capital Partners (obecnie Bumech Defense Partners). To właśnie tam miały być rozwijane projekty związane z produkcją i obrotem sprzętem oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym.

Przypomnijmy, że Bumech w ub.r. podpisał umowę o współpracy z firmą OTT Technologies z RPA na produkcję lekkich pojazdów opancerzonych, których potencjalnymi odbiorcami mogą być wojsko i służby mundurowe. Także w 2025 r. Bumech podpisał kolejną umowę z firmą zbrojeniową. Partnerem została szwedzka spółka Nordic Air Defence AB (NAD). Celem współpracy ma być rozwój systemów bezzałogowych. Na początku tego roku Bumech zawarł zaś z amerykańską United Manufacturing Technologies (UMT) umowę (Joint Cooperation Agreement), której celem ma być rozwój strategicznej współpracy w sektorze obronnym, w obszarze pojazdów opancerzonych i systemów przeciwdronowych.