– Sezon wyników finansowych za II kwartał 2026 r. wyraźnie przekracza dotychczasowe oczekiwania Wall Street i potwierdza wyjątkowo silną kondycję amerykańskich spółek. Większość firm nie tylko pokonuje prognozy analityków, ale także skłania rynek do podnoszenia szacunków zysków dla całego indeksu S&P 500. Jeśli obecny trend utrzyma się do końca sezonu, dane FactSet wskazują, że amerykańskie przedsiębiorstwa mogą odnotować najsilniejszy wzrost zysków od końca 2021 r. – wskazuje Eryk Szmyd, analityk XTB.

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Foto: Parkiet

Jak wskazuje analityk XTB, 86 proc. spółek z indeksu S&P 500 opublikowało zyski na akcję (EPS) wyższe od oczekiwań analityków, a 77 proc. firm przekroczyło prognozy dotyczące przychodów ze sprzedaży. Szacowany wzrost zysków S&P 500 za II kwartał 2026 r. wynosi obecnie 47,4 proc. rok do roku, co byłoby najlepszym wynikiem od IV kwartału 2021 r. (91,6 proc.).

Amerykański indeks broni się nie tylko fundamentalnie, ale także jeśli chodzi o sytuację techniczną na wykresie.

– Patrząc na S&P 500, widzimy, że kontrakt na ten indeks powstrzymał ostatnio spadki w pobliżu 7300 punktów i wraca na wzrostowe tory, wybijając się zdecydowanie powyżej 7600 punktów. Ostatnio mieliśmy trzy wzrostowe sesje z rzędu, które przybliżyły nas wyraźnie do historycznego szczytu – wskazuje Eryk Szmyd. Od początku roku indeks S&P 500 zyskał na wartości niecałe 10 proc. Dodajmy, że w tym samym czasie nasz WIG20 urósł ponad 20 proc.