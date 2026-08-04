– Sezon wyników finansowych za II kwartał 2026 r. wyraźnie przekracza dotychczasowe oczekiwania Wall Street i potwierdza wyjątkowo silną kondycję amerykańskich spółek. Większość firm nie tylko pokonuje prognozy analityków, ale także skłania rynek do podnoszenia szacunków zysków dla całego indeksu S&P 500. Jeśli obecny trend utrzyma się do końca sezonu, dane FactSet wskazują, że amerykańskie przedsiębiorstwa mogą odnotować najsilniejszy wzrost zysków od końca 2021 r. – wskazuje Eryk Szmyd, analityk XTB.
Jak wskazuje analityk XTB, 86 proc. spółek z indeksu S&P 500 opublikowało zyski na akcję (EPS) wyższe od oczekiwań analityków, a 77 proc. firm przekroczyło prognozy dotyczące przychodów ze sprzedaży. Szacowany wzrost zysków S&P 500 za II kwartał 2026 r. wynosi obecnie 47,4 proc. rok do roku, co byłoby najlepszym wynikiem od IV kwartału 2021 r. (91,6 proc.).
Czytaj więcej
Eksperci znów widzą rynek w zielonych barwach. Zarówno na GPW, jak i na Wall Street mają przeważać wzrosty w krótkim i długim okresie, wynika z naj...
Amerykański indeks broni się nie tylko fundamentalnie, ale także jeśli chodzi o sytuację techniczną na wykresie.
– Patrząc na S&P 500, widzimy, że kontrakt na ten indeks powstrzymał ostatnio spadki w pobliżu 7300 punktów i wraca na wzrostowe tory, wybijając się zdecydowanie powyżej 7600 punktów. Ostatnio mieliśmy trzy wzrostowe sesje z rzędu, które przybliżyły nas wyraźnie do historycznego szczytu – wskazuje Eryk Szmyd. Od początku roku indeks S&P 500 zyskał na wartości niecałe 10 proc. Dodajmy, że w tym samym czasie nasz WIG20 urósł ponad 20 proc.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas