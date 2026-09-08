O koszcie pieniądza w czwartek będzie decydować Europejski Bank Centralny. Kontrakty terminowe na stopę procentową wyceniają podwyżkę o 25 pkt baz. Ponadto rynek widzi 60 proc. szans na wzrost kosztu finansowania o kolejne 25 pkt baz. w grudniu tego roku. Inflacja HICP w strefie euro wzrosła w sierpniu do 3,3 proc. i jest najwyższa od prawie trzech lat. Nasilająca się presja cenowa w tym roku jest skutkiem niemal wyłącznie szoku podażowego na rynku surowców energetycznych będącego pokłosiem zamknięcia Cieśniny Ormuz. Europejska gospodarka pozostaje stosunkowo odporna, co może wymagać wyższej ścieżki stóp procentowych EBC, aby utrzymać inflację w średnim okresie na poziomie 2 proc.

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Od początku roku rosną w związku z tym rentowności obligacji skarbowych. Niemieckie dziesięciolatki są kwotowane blisko 3,35 proc. i jest to najwyższy poziom od ponad 15 lat. To też o 50 pkt baz. więcej niż na koniec 2025 r.. Jeszcze silniej urosły dochodowości niemieckich papierów dwu- i pięcioletnich. Te pierwsze są handlowane obecnie o 85 pkt baz. wyżej niż na początku roku, a te drugie o ponad 60 pkt baz. W strefie euro najmocniej zostały przecenione papiery Bułgarii i Cypru, a najmniejszy wzrost rentowności wzdłuż całej krzywej odnotowały obligacje emitowane przez Austrię.

Dochodowości rosną także w Polsce. Od początku roku rentowność krajowych dziesięciolatek poszła w górę o 95 pkt baz. i jest to najsłabszy wynik w Europie. Podobny ruch zaliczyły papiery pięcioletnie. Dzieje się tak pomimo raczej gołębiej dotychczas retoryki banku centralnego. Ekonomiści ankietowani przez Bloomberga nie oczekują zmiany parametrów polityki pieniężnej w tym roku, a w 2027 r. widzą nawet szanse na obniżkę stóp procentowych. Mimo tego kontrakty terminowe wyceniają podwyżkę o 25 pkt baz. do końca 2026 r., a w przyszłym roku jeszcze dwie kolejne do 4,5 proc.

Inflacja w sierpniu wzrosła do 3,4 proc. Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie przyczyniła się do wzrostu cen paliw, które nie zostały zrekompensowane spadkami cen żywności ani obniżką cen na stacjach w ramach dwutygodniowego programu CPN. Jeśli nie dojdzie do deeskalacji i cofnięcia cen ropy oraz gazu, to inflacja konsumencka do końca roku powinna utrzymywać się w pobliżu 4 proc. Obecna sytuacja geopolityczna raczej nie sprzyja rozważaniom o obniżce stóp procentowych.