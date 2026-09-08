Rynki finansowe z jednej strony pozostają pod wrażeniem piątkowych danych z rynku pracy w USA, z drugiej wyczekują na istotne wydarzenia w drugiej połowie tego tygodnia.

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Oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Fed we wrześniu nasiliły się, co wsparło umocnienie dolara. Przyznać jednak należy, iż aprecjacja amerykańskiej waluty nie jest znacząca jak na skalę niespodzianki w danych. Kurs EUR/USD oscyluje wokół poziomu 1,16.

W rozpoczętym tygodniu kluczowym wydarzeniem będzie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Rynek jest przekonany o podwyżce stóp procentowych, stąd ważna dla wyceny euro pozostanie narracja odnośnie do kolejnych ruchów banku. Zakładamy, iż EBC powstrzyma się od forward guidance z uwagi na niepewność sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Wiele uwagi inwestorzy poświęcą także piątkowej inflacji CPI z USA, a więc ostatniej istotnej publikacji makro przed posiedzeniem Fed w połowie września. Istotność odczytu wzmacniają niedawne wypowiedzi części członków FOMC (Waller) wskazujące, iż będzie on kluczowy dla wrześniowej decyzji Rezerwy Federalnej.

Złoty pozostaje wyróżniającą się walutą regionu CEE. Kurs EUR/PLN koncentruje się wokół 4,3050. Wsparciem są informacje dotyczące rozmów w sprawie Ukrainy. Poza wpływem czynników globalnych na wycenę złotego wpływa oczekiwanie na wynik posiedzenia RPP. Może to być argument za łagodną przeceną złotego, gdyż prezes Glapiński zaprezentuje stanowisko odmienne od jastrzębich wycen rynkowych zakładających podwyżki stóp.