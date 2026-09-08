W poniedziałek akcje Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej drożały nawet o prawie 7 proc., zaliczając kolejną bardzo udaną sesję. Od lipcowego dołka zyskały już ok. 50 proc. i są coraz bliżej pokonania tegorocznego szczytu na poziomie 22 zł. Rynek wycenia je aktualnie po ok. 18 zł. Co przyciąga inwestorów do spółki? Dostawcy sprzętu wojskowego w tym roku mają korzystne warunki do wzrostu. Wzmożonym zakupom ich akcji sprzyjają perspektywa kolejnych miliardowych wydatków na wzmocnienie potencjału obronnego Polski, jak i innych europejskich państw oraz przeciągające się w czasie konflikty na Bliskim Wschodzie oraz za naszą wschodnią granicą, co dodatkowo podziałało na wyobraźnię inwestorów. Jeśli chodzi o sam Niewiadów, uwadze inwestorów nie mogło umknąć, że po sesji 18 września 2026 roku w wyniku cyklicznej rewizji jego akcje, które zaledwie w kwietniu zadebiutowały na głównym parkiecie GPW, przenosząc się z rynku NewConnect, awansują do indeksu sWIG80. Do tego dochodzą pozytywne informacje napływające z samej spółki. W zeszłym tygodniu pochwaliła się udanym testem pierwszego w pełni polskiego pocisku kalibru 155 mm stworzonym wspólnie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia i PGO, wykorzystywanym przez armatohaubice, takie jak np. Kraby czy K9. Ten flagowy projekt jest na finiszu fazy badawczo-rozwojowej, by następnie przejść do etapu komercjalizacji. Postęp prac nad polską konstrukcją zbiega się w czasie z końcowym odbiorem technicznym linii technologicznych do elaboracji amunicji artyleryjskiej. Jej dostawa do powstającej fabryki w Niewiadowie została zaplanowana na przełom września i października, a gotowość do rozpoczęcia produkcji na koniec roku. Ponadto w ostatnich dniach Niewiadów podpisał ze słowackim dostawcą umowę na wykonanie, dostawę, instalację i uruchomienie kolejnej, trzeciej linii technologicznej wraz z wyposażeniem. Linia będzie przeznaczona do elaboracji pocisków moździerzowych kalibru 120 mm oraz pocisków HE kalibru 120 mm materiałem wybuchowym TNT. Kontrakt obejmuje również wyposażenie pomocnicze, oprogramowanie, narzędzia, dokumentację techniczną, szkolenie personelu oraz wsparcie podczas rozruchu. Dostawa linii została przewidziana w terminie 11 miesięcy od wejścia umowy w życie. – Naszym celem jest osiągnięcie gotowości do produkcji z końcem tego roku. Jednocześnie podpisana właśnie umowa na kolejną linię technologiczną pozwoli nam dalej zwiększać zdolności w zakresie produkcji amunicji wielkokalibrowej. Po zmianie oprzyrządowania linia może być również wykorzystywana do wytwarzania pocisków kalibru 155 mm – wyjaśnia Adam Januszko, prezes Niewiadów Polskiej Grupy Militarnej.

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Niewiadów realizuje znaczące inwestycje nastawione na zwiększenie mocy produkcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych. Powstający zakład będzie przeznaczony do elaboracji i kompletacji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm oraz amunicji czołgowej i moździerzowej kal. 120 mm. Zakład będzie dostarczał pociski w standardzie NATO zarówno dla polskiej artylerii, jak i na rynki eksportowe. Niewiadów pozyskał na realizację inwestycji 250 mln zł finansowania. Docelowo trzy linie technologiczne mają zapewnić zdolności produkcyjne na poziomie 180 tys. sztuk amunicji kal. 155 mm rocznie.