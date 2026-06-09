Dolar korzysta z momentum

Wystarczył jeden odczyt makroekonomiczny, aby rynek walutowy wybudził się z marazmu i znów pojawiły się pytania o losy dolara i głównej pary walutowej EUR/USD. Mowa o piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się dużo lepsze od oczekiwań. Dały one paliwo do umocnienia dolara. O ile więc ostatnio para EUR/USD utrzymywała się powyżej poziomu 1,16, tak teraz walczy o o to, by obronić poziom 1,15.