Dolar korzysta z momentum

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Wystarczył jeden odczyt makroekonomiczny, aby rynek walutowy wybudził się z marazmu i znów pojawiły się pytania o losy dolara i głównej pary walutowej EUR/USD. Mowa o piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się dużo lepsze od oczekiwań. Dały one paliwo do umocnienia dolara. O ile więc ostatnio para EUR/USD utrzymywała się powyżej poziomu 1,16, tak teraz walczy o o to, by obronić poziom 1,15.
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