Inwestycje
Notowania
Reklama

Dolar korzysta z momentum

Amerykańska waluta jest głównym wygranym ostatnich dni na rynku. Podziałało przede wszystkim widmo potencjalnych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Rynek już nie raz jednak udowodnił, że potrafi zmienić zdanie o 180 stopni w krótkiej chwili.

Publikacja: 09.06.2026 06:00

Dolar korzysta z momentum

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

Wystarczył jeden odczyt makroekonomiczny, aby rynek walutowy wybudził się z marazmu i znów pojawiły się pytania o losy dolara i głównej pary walutowej EUR/USD. Mowa o piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy, które okazały się dużo lepsze od oczekiwań. Dały one paliwo do umocnienia dolara. O ile więc ostatnio para EUR/USD utrzymywała się powyżej poziomu 1,16, tak teraz walczy o o to, by obronić poziom 1,15.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT w rocznej subskrypcji

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com oraz e-Prenumeraty Parkiet Inwestor w pakiecie z The New York Times na 12 miesięcy.

Kliknij i poznaj warunki

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama