Andrzej Tabaczyński, prezes Arlen SA
Notowany od ubiegłego roku na warszawskiej giełdzie Arlen kierowany przez Andrzeja Tabaczyńskiego podał w piątek, że pożyczy 27,5 mln zł od spółki zależnej– opoczańskiego Opteksu, producenta tkanin niegdyś należącego do Skarbu Państwa.
Z tych pieniędzy giełdowa grupa zaopatrująca służby mundurowe w odzież i akcesoria ochronne, a ostatnio także obuwie, chce sfinansować zakup 60 proc. akcji czeskiego producenta i dystrybutora butów – Prabos plus od założyciela i prezesa tej firmy – Juraja Vozara.
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Zgodnie z listem intencyjnym, który ma doprowadzić do podpisania finalnej umowy z końcem września, za 60 proc. Prabosu Arlen ma zapłacić 6,4 mln euro. Jak podała polska firma, transakcja jest obecnie przedmiotem negocjacji, a pożyczka ma stanowić finansowanie pomostowe tego etapu.
Arlen zaznaczył, że intencją stron jest jej docelowe zrefinansowanie w całości lub w części środkami pochodzącymi z zewnętrznego finansowania bankowego. „W umowie pożyczki pożyczkobiorca zadeklarował podjęcie działań zmierzających do pozyskania takiego finansowania” – czytamy w komunikacie.
Oprocentowanie pożyczki ustalono według stałej stopy procentowej w wysokości 5,5 proc. w skali roku. Ma zostać spłacona w dwóch ratach: 10 mln zł do końca listopada br. i 17,5 mln zł – do końca stycznia przyszłego roku lub wcześniej.
„Pożyczkobiorca jest uprawniony do wcześniejszej spłaty całości lub części Pożyczki bez dodatkowej prowizji”– podano.
Andrzej Tabaczyński nie wykluczył przejęcia Prabosu na naszych łamach rok temu. Teraz z komunikatu Arlenu wynika, że do zakupu Prabosu, eksportującego obuwie do Niemiec, Austrii i Polski, może dojść już w październiku. W umowie przewidziano, że wezwanie do wypłaty pieniędzy giełdowa spółka może złożyć najpóźniej 10 października.
Docelowo tekstylna grupa chce kupić nieco ponad 75 proc. akcji notowanego w Pradze producenta obuwia. Juraj Vozar będzie miał dwa lata na zgłoszenie żądania w tej sprawie. Zobowiązał się też, że przez ten czas pozostanie prezesem Prabosu.
Według danych publikowanych przez giełdę w Pradze, w 2025 r. Prabos plus miał 355,1 mln koron czeskich przychodu, 17,6 mln koron zysku operacyjnego i 12,2 mln koron zysku netto. W przeliczeniu na złote po piątkowym kursie to 63 mln zł przychodu, 3,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 2,2 mln zł zysku netto.
W 2021 r. czeska firma miała 442 mln koron przychodu i 54 mln koron zysku netto.
Dla porównania grupa Arlen notowana w Warszawie od czerwca ub.r. w 2025 r. zanotowała 474,3 mln zł przychodu, prawie 71 mln zł zysku operacyjnego i niecałe 57 mln zł zysku netto.
Kurs akcji Arlenu na GPW wynosi w piątek przed zamknięciem sesji 24,4 zł. W pierwotnej ofercie publicznej założyciel sprzedał pakiet akcji po 35 zł za sztukę.
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