Analizy rynkowe
Notowania
Reklama

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 07.09.2026 06:00

Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: AdobeStock

Piotr Zając, Finsite.pl

Medinice w silnej fazie schłodzenia

Od czerwca cena akcji medtechu jest w fazie korekty tegorocznej fali wzrostowej. Dynamika strat jest adekwatna do dynamiki wcześniejszych zwyżek. Kapitalizacja spółki spadła w trzy miesiące o blisko 40 proc. W ostatni czwartek kurs przełamał wsparcie na poziomie 66,9 zł, wyznaczone przez dołek korekty z czerwca.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

6 zł tygodniowo przez rok!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama