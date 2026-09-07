Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Medinice w silnej fazie schłodzenia

Od czerwca cena akcji medtechu jest w fazie korekty tegorocznej fali wzrostowej. Dynamika strat jest adekwatna do dynamiki wcześniejszych zwyżek. Kapitalizacja spółki spadła w trzy miesiące o blisko 40 proc. W ostatni czwartek kurs przełamał wsparcie na poziomie 66,9 zł, wyznaczone przez dołek korekty z czerwca.