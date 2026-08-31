Przychody Grupy InPost w drugim kwartale sięgnęły 4,18 mld zł, o 18 proc. lepiej niż rok temu.

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Głównym motorem wzrostu były wyniki w Eurozone (+37,9 proc. r/r) oraz utrzymujący się dwucyfrowy wzrost w Polsce (+12,7 proc. r/r), podczas gdy Wielka Brytania i Irlandia odnotowały wzrost o 9,8 proc. r/r.

Wolumen przesyłek Grupy InPost wyniósł 380,9 mln, co stanowi wzrost o 16 proc. r/r. Największy wzrost odnotowano w Eurozone (+30 proc. r/r, 101 mln), następnie w Wielkiej Brytanii (+16 proc. r/r, 81,8 mln) oraz w Polsce (+9 proc. r/r, do 198 mln).

InPost podał, że rekordowy wzrost wolumenów w Eurozone napędzany był przez wzrost segmentu B2C (+30 proc. r/r) i silną dynamikę wolumenów dostarczanych do automatów paczkowych (+45 proc. r/r). Skorygowana EBITDA wzrosła o 40 proc. r/r, przy marży utrzymanej na poziomie 16,6 proc.

W Polsce przychody zwiększyły się o 12,7 proc. r/r, a skorygowana EBITDA wzrosła o 3,5 proc., przy nieznacznej kompresji marży wynikającej ze zmiany struktury produktów oraz inwestycji w nowe projekty.

"Na rynkach międzynarodowych rośliśmy szybciej niż cały rynek e-commerce"

W Wielkiej Brytanii i Irlandii wzrost wolumenu napędzany był w drugim kwartale wzrostem segmentu B2C (+27 proc. r/r) oraz dalszym wzrostem popularności automatów paczkowych jako formy odbioru (+29 proc. r/r).

„Skorygowana EBITDA wyniosła 29,1 mln zł, spadając r/r, co odzwierciedla trwającą transformację segmentu przesyłek w Wielkiej Brytanii – od lipca 2026 r. marka Yodel została zastąpiona marką InPost” - napisano w komunikacie.

„Na wszystkich rynkach międzynarodowych rośliśmy szybciej niż cały rynek e-commerce, rozwijając naszą ogólnoeuropejską platformę logistyczną Out-of-Home” - powiedział, cytowany w komunikacie, CEO InPostu Rafał Brzoska.

W jego ocenie Eurozone był w tym kwartale segmentem, który wyróżnił się najbardziej. Wolumen wzrósł tam o 30 proc. r/r, a skorygowana EBITDA o niemal 40 proc.

„Mondial Relay kontynuuje rozwój autentycznego wizerunku konsumenckiego, osiągając wysokie wskaźniki NPS i świadomości marki na obsługiwanych rynkach. W Polsce nadal koncentrujemy się na pogłębianiu relacji ze sprzedawcami oraz ulepszaniu jakości usług i testowaniu nowych rozwiązań, co wzmacnia naszą wiodącą pozycję rynkową, choć marże odczuwają trwające inwestycje” - przekazał Brzoska.

„W Wielkiej Brytanii InPost niezmiennie mamy największą sieć Out-of-Home, a od lipca 2026 r. zastąpiliśmy Yodel marką InPost, łącząc biznes pod jedną nazwą i w jednej aplikacji” - dodał.

Zmiany w opłatach celnych UE spowolnią wzrost

Grupa InPost spodziewa się w trzecim kwartale 2026 roku wzrostu wolumenu r/r w niskim jednocyfrowym przedziale procentowym - poinformowała spółka w komunikacie.

„W Polsce przewidywana jest stabilna dynamika wolumenu, co odzwierciedla głównie wpływ zmian w unijnych opłatach celnych na wolumeny od międzynarodowych marketplace'ów” - napisano w komunikacie.

Na rynkach międzynarodowych Grupa InPost prognozuje wzrostu wolumenu w średnim jednocyfrowym przedziale procentowym r/r, przy czym dynamika wzrostu będzie ograniczana zmianami w opłatach celnych UE w Eurozone oraz wyższą bazą porównawczą w Wielkiej Brytanii.

Grupa InPost skorygowała swoje prognozy na 2026 wzrostu skorygowanej EBITDA, nakładów inwestycyjnych oraz dźwigni finansowej netto.

Grupa InPost oczekuje, że skorygowana EBITDA spadnie r/r w średnim jednocyfrowym przedziale procentowym (wobec wcześniej zakładanej stabilizacji).

Nakłady inwestycyjne grupy będą niższe i wyniosą ok. 2,1 mld zł (wobec wcześniej zakładanych 2,4 mld zł).

W II kwartale 2026 roku nakłady inwestycyjne (Capex) wyniosły 504 mln zł i zostały przeznaczone głównie na produkcję i uruchomienie urządzeń Paczkomat.

Dźwignia finansowa netto na koniec roku będzie nieco wyższa niż w 2025 r.

InPost planuje w całym 2026 roku uruchomienie około 19 tys. urządzeń paczkomatowych na wszystkich swoich rynkach. Obejmuje to instalację około 3 tys. urządzeń w Polsce, około 11 tys. w eurozone i około 5 tys. w Wielkiej Brytanii i w Irlandii.

Sieć paczkomatów w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o 4 tys. 200 nowych maszyn, zwiększając ich łączną liczbę na wszystkich rynkach do 68 tys. 925.

Firma InPost stworzyła sieć paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24 godziny na dobę. Grupa działa w dziewięciu krajach - Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. InPost świadczy także usługi kurierskie.