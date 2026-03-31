Z tego artykułu dowiesz się: Jak kształtowały się kluczowe wyniki MCI w minionym roku obrotowym?

Jakie uwarunkowania rynkowe wpłynęły na wyniki funduszu?

Jaką politykę dywidendową MCI przyjęło w 2025 roku oraz jakie są rekomendacje na rok 2026?

Jakie strategiczne cele fundusz wyznaczył na kolejne lata działalności?

Notowania MCI Capital rozpoczęły wtorkową sesję od lekkiego spadku, ale już wyszły nad kreskę. Przed południem akcje drożeją o ponad 2 proc. do 26,8 zł. Do ceny docelowej oszacowanej przez Noble Securities w raporcie z jesieni 2025 r. kurs ma jeszcze 61 proc. przestrzeni do zwyżki.

MCI opublikowało raport za 2025 r. i zasygnalizowało, czego można spodziewać się w 2026 r.

Czytaj więcej Firmy MCI ma zgodę KNF Komisja zatwierdziła uniwersalny dokument rejestracyjny inwestycyjnej grupy.

Jaki był 2025 r. dla MCI

MCI jest największym funduszem PE w obszarze nowych technologii w Polsce i Europie Centralnej i Wschodniej. Prezes MCI, Tomasz Czechowicz, w liście do akcjonariuszy ocenia, że rok 2025 był okresem stopniowej poprawy sytuacji na rynku PE po wymagających latach 2022–2023.

„Spadająca inflacja oraz rozpoczęty cykl obniżek stóp procentowych zaczęły wspierać aktywność inwestycyjną i poprawę warunków finansowania, choć rynek nadal pozostawał selektywny i wrażliwy na czynniki geopolityczne. Obserwujemy. Obserwujemy pierwsze oznaki poprawy otoczenia – zarówno w obszarze nowych inwestycji, jak i exitów” – czytamy w liście.

Miniony rok był dla MCI rekordowy pod względem realizacji exitów oraz generowanych przepływów pieniężnych. Łączna wartość zrealizowanych transakcji przekroczyła 890 mln zł, z czego 815 mln zł przypadło na grupę MCI. Kluczowym wydarzeniem była sprzedaż IAI Group. Była to największa transakcja technologiczna w regionie CEE o łącznej wartości ponad 1 mld zł, z czego wpływ netto do subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wyniósł 470,5 mln zł. MCI zrealizowało również wyjścia z inwestycji w Answear, Gett, transakcje na akcjach MCI Capital ASI oraz kolejne etapy monetyzacji inwestycji w Netrisk i Webcon. Łączna wartość wpływów do MCI z tytułu tych wyjść wyniosła ponad 345 mln zł.

MCI w zeszłym roku był też aktywny po stronie nowych inwestycji. Sfinalizował m.in. inwestycję w NTFY.

Jakie plany ma MCI na 2026 rok

W liście prezesa możemy przeczytać, że celem MCI pozostaje realizacja 1-2 inwestycji rocznie w spółki lub platformy o wartości (EV) w przedziale od 200 mln zł do 1 mld zł. MCI analizuje ponad 100 projektów rocznie i prowadzi równolegle kilka aktywnych procesów.

Na koniec 2025 r. wartość aktywów netto (NAV) MCI wynosiła 2,1 mld zł. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 45,5 mln zł, który był przede wszystkim efektem wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych (81,4 mln zł), a pośrednio także wyników spółek portfelowych.

Zarząd podkreśla, że jednym z kluczowych elementów strategii pozostaje regularna dystrybucja zysków do akcjonariuszy. W 2025 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 84,5 mln zł, odpowiadającą 4 proc. kapitałów własnych, kontynuując realizację przyjętej polityki dywidendowej.

„Zgodnie z tą polityką, zarząd będzie rekomendował przeznaczenie na dywidendę w 2026 r. kwoty odpowiadającej 4 proc. kapitałów własnych, tj. ok. 83 mln zł, wykazanych w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za 2025 r., co implikuje stopę dywidendy na poziomie ok. 5,6 proc.” – czytamy w raporcie.

W 2025 r. MCI wypłaciło 1,61 zł dywidendy na akcję, łącznie 84,4 mln zł.

W najbliższych latach priorytetem MCI ma być: realizacja 1-2 nowych inwestycji rocznie, praca nad budową wartości portfela poprzez aktywne zarządzanie i rozwój spółek, powrót do dwucyfrowego IRR oraz skuteczna realizacja zaplanowanych exitów.