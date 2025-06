Koszty oferty w przeliczeniu na akcję wyniosły 0,33 zł (w sumie 2,55 mln zł).

Tenderenda: możemy wejść w okres korekty

- Od 2,5 roku na polskiej giełdzie obserwujemy wzrosty notowań. W tym czasie indeks WIG poszedł w górę o ponad 100 proc. i pobił swój rekord wszech czasów. Mamy więc hossę, w którą niewiele osób wierzyło. Wydaje się, że to efekt zainteresowania naszym rynkiem ze strony inwestorów zagranicznych. Polska, obok Hiszpanii, została zaliczona na początku tego roku do grona rynków z potencjałem przez globalne fundusze inwestycyjne. Inwestorzy zagraniczni mają obecnie około 60-70-proc. udział w obrotach na GPW – komentuje Dariusz Tenderenda. - Możemy jednak wejść w okres korekty. Mam nadzieję, że będzie to okres tradycyjnie wakacyjny, a po nim inwestorzy wrócą na rynek, czego życzymy sobie i emitentom, z którymi rozmawiamy - dodaje.

- Współpracujemy obecnie z 5-6 podmiotami, które wiążą plany z rynkiem kapitałowym w tym i przyszłym roku. Są wśród nich spółki planujące przenosiny z NewConnect na rynek główny, planujące skorzystać z giełdy jako źródła finansowania, ale też potencjalni debiutanci w IPO na GPW – informuje w rozmowie z nami Dariusz Tenderenda.

Scanway: ABB sposobem na dofinansowanie

W poniedziałek wieczorem spółka Scanway specjalizująca się w rozwiązaniach wspierających łączność satelitarną ogłosiła plan pozyskania dodatkowego finansowania. W tym celu jeden z jej akcjonariuszy, przy wsparciu Navigatora, sprzeda pakiet akcji spółki w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu, a następnie obejmie nowe emitowanych przez Scanway walory, aby dokapitalizować firmę.

ABB potrwać ma do 25 czerwca. Akcje w ABB – maksymalnie 176,5 tys. - sprzedaje Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna. Przy poniedziałkowym kursie na zamknięciu sesji (85,2 zł) pula ta warta była nieco ponad 15 mln zł.