Czekając na giełdowy debiut Arlenu. Kiedy IPO to sukces, a kiedy porażka?

– Kluczowe jest natomiast, aby spółka „dowoziła” obietnice i notowała dobre wyniki przez dwa–trzy lata od zakupu akcji – przekonuje zarządzający w Investors TFI.

Kwestia popytu

Podobnie jak wspomniani inwestorzy indywidualni – jest on też zdania, że duża redukcja zapisów nie jest oznaką sukcesu IPO. – Zbyt mała ilość przydzielonych inwestorowi akcji powoduje, że skład i wartość jego portfela zmieniają się niezauważalnie i niewspółmiernie do zaangażowanego czasu – tłumaczy.

Michał Palka, zastępca dyrektora wydziału obsługi emisji w Domu Maklerskim BOŚ, też jest zdania, że o sukcesie pierwotnej oferty publicznej nie świadczy tylko wartość sprzedanych papierów czy wynik notowań akcji na pierwszej sesji giełdowej. – Sukces IPO to znacznie bardziej złożone zagadnienie, które należy oceniać w szerszym, długoterminowym kontekście – uważa Michał Palka.

W nadpopycie na akcje widzi on pozytyw. – Dobrym przykładem udanego debiutu jest IPO spółki Diagnostyka – oferta cieszyła się znaczącą nadsubskrypcją, a kurs akcji od dnia wejścia na giełdę systematycznie rośnie. Z kolei mniej udany okazał się debiut Żabka Group – mimo dużego zainteresowania ofertą kurs spółki nie zdołał utrzymać się na poziomie oczekiwanym przez rynek, co ostudziło nastroje inwestorów i mogło przyczynić się do spadku aktywności innych potencjalnych debiutantów w 2024 roku – ocenia specjalista z DM BOŚ.