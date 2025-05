W poprzednich miesiącach więcej niż jedną krótką pozycję fundusze miały też otworzoną na akcjach Dino oraz JSW. To już nieaktualne. Teraz na spadek notowań Dino gra tylko jeden fundusz: Qube Research & Technologies Limited (ma prawie 1,2 proc.). Z kolei na obniżkę ceny akcji JSW stawia tylko Connor, Clark & Lunn z pozycją sięgającą 0,59 proc.

Które firmy z zniknęły z rejestru

Z analizy danych zawartych w rejestrze wynika, że w ostatnim czasie z zestawienia zniknęły cztery firmy: Asseco Poland, Lubawa, PGE oraz PKO BP. Czy funduszom udała się gra na spadki notowań tych firm? Trudno to jednoznacznie stwierdzić.

I tak na przykład w Asseco Poland od kilku miesięcy obserwujemy mocny trendy wzrostowy. Na początku roku za akcję informatycznej spółki trzeba było zapłacić 95 zł, a obecnie kurs sięga 160 zł. Choć na początku kwietnia, wraz z całym rynkiem, zanotował mocny spadek (do lokalnego minimum w okolicach 123 zł), to udało mu się odrobić te straty już niemal w całości. Dziś kurs Asseco zyskuje 3 proc. i przekracza 160 zł. Już coraz mniej mu brakuje do historycznego maksimum zanotowanego podczas bańki internetowej w 2000 r. (wtedy sięgał 180 zł).

Z kolei akcje Lubawy, po mocnych marcowych wzrostach, od połowy kwietnia tracą na wartość. Kurs zanotował wieloletnie maksimum 15 kwietnia 2025 r. sięgając 12,8 zł. Dziś jest poniżej 10 zł.