Ponadto, w ocenie Trigon DM, kontrakt na projekt Camila może dołożyć ok. 33 mln zł do EBITDA oraz około 35 mln zł do zysku netto w latach 2025-2028.

Kilka dni temu Creotech Instruments poinformował, że ma umowę z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu „Country awerness mission in land analysis - Camila”. Wartość projektu wynosi 51,9 mln euro, z czego 25,6 mln euro przypada na Creotech. Będzie on pełnił rolę lidera projektu oraz dostawcy platform satelitarnych wyposażonych w ładunki optyczne i radarowe wybranych partnerów. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2025 r. do grudnia 2027 r. Celem jest budowa konstelacji minimum trzech satelitów obserwacyjnych, segmentu naziemnego, wyniesienie satelitów oraz zarządzanie misją.

Jakie plany ma Creotech

Analitycy zakładają, że obecny rok będzie dla spółki przełomowy. Przychody mogą wynieść ponad 160 mln zł (wobec ok. 34 mln zł w zeszłym roku), EBITDA może być w okolicach 35 mln zł, a zysk operacyjny sięgnie 25 mln zł. W poprzednich latach wyniki na każdym z tych poziomów były ujemne. Prognozy analityków wpisują się w zapowiedzi zarządu, który sygnalizował, że ten rok będzie dla grupy przełomowy - również pod kątem osiągnięcia progu rentowności. Ma to związek ze wspomnianym już projektem Mikroglob. Jego wartość przekracza 450 mln zł netto, czyli jest dziesięć razy wyższa niż całkowite przychody spółki w 2023 r. Szczegóły projektu owiane są tajemnicą z racji jego charakteru (program wojskowy).

-Próg rentowności przekroczymy już z pierwszą płatnością wynikającą z realizacji flagowego kontraktu – zapowiadał w lutym prezes Grzegorz Brona.

"W miarę jak przestrzeń kosmiczna staje się coraz bardziej krytyczną domeną dla bezpieczeństwa narodowego i strategicznej autonomii, wspierane przez państwo wydatki na obronę w całej Europie będą odgrywać kluczową rolę. W naszej ocenie, konieczność zredukowania zależności UE od amerykańskich technologii kosmicznych, a także zlikwidowania transatlantyckiej luki w potencjale przemysłowym będą napędzać wzrost finansowania programów kosmicznych w państwach członkowskich UE i poprzez budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej” - czytamy w raporcie.

Creotech zadebiutował na NewConnect w 2021 r. Kurs odniesienia wynosił wtedy 61 zł. W 2022 r. spółka przeniosła się na rynek główny. O Creotechu (lider konsorcjum) było głośno w zeszłym roku za sprawą satelity EagleEye. jego wyniesienie na orbitę się powiodło, ale potem pojawiły się problemy z łącznością.