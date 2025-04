Podczas piątkowej sesji akcje Dino drożeją o 1,5 proc. do 529 zł. Od rana właściciela zmieniły już walory o wartości przekraczającej 45 mln zł. Kurs jest najwyżej w historii. Wycena firmy wynosi obecnie niemal 52 mld zł. To oznacza, że Dino jest już wyceniane wyżej niż takie spółki jak PZU (50,9 mld zł) czy Pekao (50,3 mld zł). Wśród firm krajowych notowanych na giełdzie tylko trzy mają wyższą kapitalizację niż Dino. To PKO BP (95,8 mld zł), Orlen (79,9 mld zł) oraz Santander (63,6 mld zł).

Dzisiejsza sesja jest dla Dino ósmą z rzędu wzrostową. 14 kwietnia kurs zyskał 4,5 proc., 15 kwietnia 0,25 proc., 16 kwietnia 0,92 proc., 17 kwietnia 3,2 proc., 22 kwietnia 2,3 proc., 23 kwietnia 0,04 proc., a 24 kwietnia 0,5 proc.

Ile warte są akcje Dino

Dino zadebiutowało na GPW 19 kwietnia 2017 r. Zostało wprowadzone na giełdę przez fundusz Enterprise Investors. Cena w IPO wynosiła 33,5 zł dla inwestorów indywidualnych i 34,5 zł dla instytucjonalnych. Od tego czasu wycena firmy zwiększyła się ponad 15 razy. Analitycy zgodnie twierdzą, że walory Dino są przewartościowane. Średnia cena docelowa z ostatnich rekomendacji jest znacząco poniżej aktualnego kursu.

Najnowszy raport dla Dino jaki udało nam się znaleźć jest autorstwa Noble Securities. Datowany jest na 19 marca 2025 r. Akcje Dino eksperci wycenili na 358,4 zł. Raport wydano przy kursie wynoszącym 488,2 zł. Analitycy podkreślają w nim, że spółka notowana jest z ponad 70-proc. premią do spółek porównywalnych.