Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara
Zarząd Orlenu spodziewa się w tym roku wypracowania przez grupę kapitałową lepszych wyników finansowych niż miało to miejsce w 2024 r. Co więcej, dziś wiele wskazuje na to, że kluczowy wskaźnik będzie zbliżony do szacowanego przez specjalistów. – Czujemy się komfortowo z oczekiwaniami analityków, co do realizacji zysku EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z pominięciem zmian na zapasach ropy i po eliminacji odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych – red.) na ten rok – powiedziała podczas konferencji prasowej Magdalena Bartoś, wiceprezes ds. finansowych Orlenu.
Koncern podaje, że średnia z prognoz skonsolidowanego zysku EBITDA LIFO przygotowanych przez 11 analityków, wydających w tym roku rekomendacje dotyczące płockiej spółki, wynosi 37,9 mld zł. W ubiegłym roku wynik ten sięgał 35,7 mld zł. W tym kontekście Orlen zwraca zwłaszcza uwagę na poprawiającą się sytuację w branży rafineryjnej. – Otoczenie rynkowe wspiera wyniki segmentu downstream i średniorocznie możemy spodziewać się realizacji marży rafineryjnej na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego. Wspominam o tym dlatego, że na początku roku nasze oczekiwania były bardziej ostrożne – przyznaje Bartoś.
W ubiegłym roku marża rafineryjna w grupie Orlen była na średnim poziomie 11 USD na każdej baryłce przerobionej ropy naftowej. W I kwartale tego roku wyniosła z kolei 8,7 USD, a w II kwartale wzrosła już do 11,3 dol.. Do poprawy wyników powinien przyczynić się także wzrost wolumenu przerabianej ropy. W biznesie downstream nadal słabe wyniki będzie za to przynosiła działalność petrochemiczna, głównie ze względu na utrzymujące się trudne otoczenie rynkowe.
W pozostałych biznesach oczekiwania zarządu Orlenu dotyczące tegorocznych wyników są podobne jak wyrażane jeszcze kilka miesięcy temu. To m.in. oznacza, że w obszarze upstream & supply pozytywny wpływ na wyniki będzie miał brak tzw. odpisu gazowego oraz wzrost notowań błękitnego paliwa, przy utrzymującym się na stabilnym poziomie wydobyciu. W biznesie energetycznym koncern powinien zyskiwać dzięki wzrostowi taryf dystrybucyjnych oraz produkcji i notowań energii elektrycznej. Wreszcie w obszarze określanym jako consumers & products spodziewa się m.in. wzrostu wolumenów sprzedaży do końcowych odbiorców gazu, prądu, ciepła i paliw.
Wynik EBITDA wzrósł o 2 proc. rok do roku do poziomu 2,2 mld zł, a zysk netto o 1 proc. rok do roku i wyniósł 843 mln zł. Spółka podała także, że 46 proc. energii elektrycznej wyprodukowanej przez Grupę Energa w tym okresie pochodziło z OZE. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 1 proc. – wyniosły 1,9 mld zł, z czego 65 proc. przeznaczono na dystrybucję.
Zarząd Orlenu podtrzymuje plany dotyczące wydatków inwestycyjnych na ten rok, mimo że w połowie roku zrealizował je zaledwie w 39,1 proc.. Tym samym wydał na różne projekty dopiero 13,8 mld zł z 35,3 mld zł zabezpieczonych w budżecie. Dotychczas najwięcej pieniędzy koncern przeznaczył na projekty w biznesach upstream & supply (4,6 mld zł), downstream (4,2 mld zł) i energetycznym (3,6 mld zł).
Do najważniejszych projektów poszukiwawczo-wydobywczych należy zaliczyć te realizowane w Norwegii. Chodzi zwłaszcza o poszukiwania ropy i gazu w ramach koncesji Yggdrasil, Sissel, F. Kahlo, Notrudstilen oraz o wydobycie z obszarów Fenris, Yggdrasil, Ormen Lange faza 3 i Eirin. W Polsce do istotnych inwestycji związanych z eksploatacją złóż spółka zalicza te obejmujące okolice Przemyśla i Różańska.
W biznesie downstream grupa będzie kontynuować budowę instalacji: Nowa Chemia w Płocku, hydrokrakingu w Możejkach, tłoczni oleju rzepakowego w Kętrzynie, bioetanolu II generacji w Jedliczu oraz hydrokrakingowego bloku olejowego i morskiego terminala przeładunkowego na Martwej Wiśle w Gdańsku.
W energetyce kluczowym projektem inwestycyjnym pozostaje budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. – W przyszłym roku do polskich domów i przemysłu popłynie z niej czysta energia elektryczna. Niezależnie od prowadzonych inwestycji w centrum naszych działań pozostają klienci, którym oferowaliśmy najtańszą od trzech lat energię – twierdzi Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu. Obecnie na farmie Baltic Power zainstalowana jest już ponad połowa fundamentów oraz 5 turbin wiatrowych. Rozwijany jest także drugi projekt o nazwie Baltic East. W jego ramach powstaną instalacje o mocy 1 GW. Baltic East sąsiaduje z koncesją Baltic Power. Do przeprowadzenia badań dna morza wybrano polskie firmy. Orlen podaje, że część tych badań została już zakończona. W biznesie energetycznym duże wydatki planowane są też na rozbudowę i modernizację sieci energetycznej i gazowej, budowę farm fotowoltaicznych w Polsce i na Litwie oraz elektrowni gazowych w Ostrołęce i Grudziądzu.
Wreszcie w biznesie consumers & products koncern stawia na rozbudowę, modernizację i rebranding stacji paliw oraz rozbudowę sieci sprzedaży pozapaliwowej i paliw alternatywnych.