Diagnostyka i Voxel na fali. Jakie mają plany i ile warte są ich akcje?

Od ponad roku na GPW notowany jest indeks WIGmed. Obecnie obejmuje 27 spółek. Większość zajmuje się biotechnologią. Stricte medycznych jest zaledwie kilka. Ale to one mają największy udział w indeksie. Mowa m.in. o Diagnostyce (11,6 proc. portfela) czy firmie Voxel (10,6 proc.). W pierwszej dziesiątce mamy też: Synektik, Neukę, Celon Pharmę, Selvitę, Ryvu, Bioceltix, Enel-Med i Scope Fluidics.

Najwięksi pod lupą

Diagnostyka zadebiutowała na GPW 7 lutego 2025 r. Akcje w ofercie publicznej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w obu transzach. W detalicznej redukcja zapisów przekroczyła 94 proc. Na otwarciu pierwszej sesji kurs wzrósł ze 105 zł do 125,5 zł. Przez pierwsze tygodnie utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, a potem zaczął dominować popyt, wspierany przez pozytywne rekomendacje. Kilka dni temu kurs przebił psychologiczną granicę 200 zł. Jest o 92 proc. wyższy od ceny akcji z IPO. Kapitalizacja spółki wynosi 6,8 mld zł.

Czy po tak imponującym radzie kurs ma jeszcze potencjał? Średnia cena docelowa akcji z aktualnych rekomendacji jest poniżej kursu rynkowego. Właśnie zrównał się on z wyceną z czerwcowego raportu Ipopemy Securities, która walor wyceniła na 201,8 zł (w stosunku do ówczesnego kursu oznaczało to 24-proc. potencjał).

Diagnostyka ma za sobą udany 2024 r. Również wyniki za I kwartał 2025 r. były bardzo dobre. 18 września spółka opublikuje raport za I półrocze. Jakie będzie drugie?