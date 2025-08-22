Diagnostyka i Voxel na fali. Jakie mają plany i ile warte są ich akcje?

Od ponad roku na GPW notowany jest indeks WIGmed. Obecnie obejmuje 27 spółek. Większość zajmuje się biotechnologią. Stricte medycznych jest zaledwie kilka. Ale to one mają największy udział w indeksie. Mowa m.in. o Diagnostyce (11,6 proc. portfela) czy firmie Voxel (10,6 proc.). W pierwszej dziesiątce mamy też: Synektik, Neukę, Celon Pharmę, Selvitę, Ryvu, Bioceltix, Enel-Med i Scope Fluidics.
Diagnostyka zadebiutowała na GPW 7 lutego 2025 r. Akcje w ofercie publicznej cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w obu transzach. W detalicznej redukcja zapisów przekroczyła 94 proc. Na otwarciu pierwszej sesji kurs wzrósł ze 105 zł do 125,5 zł. Przez pierwsze tygodnie utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie, a potem zaczął dominować popyt, wspierany przez pozytywne rekomendacje. Kilka dni temu kurs przebił psychologiczną granicę 200 zł. Jest o 92 proc. wyższy od ceny akcji z IPO. Kapitalizacja spółki wynosi 6,8 mld zł.
Czy po tak imponującym radzie kurs ma jeszcze potencjał? Średnia cena docelowa akcji z aktualnych rekomendacji jest poniżej kursu rynkowego. Właśnie zrównał się on z wyceną z czerwcowego raportu Ipopemy Securities, która walor wyceniła na 201,8 zł (w stosunku do ówczesnego kursu oznaczało to 24-proc. potencjał).
Diagnostyka ma za sobą udany 2024 r. Również wyniki za I kwartał 2025 r. były bardzo dobre. 18 września spółka opublikuje raport za I półrocze. Jakie będzie drugie?
– Patrzymy z optymizmem na drugie półrocze 2025 r. i podtrzymujemy ambicje finansowe przedstawione w trakcie IPO i konferencji wynikowych. Sprzyjają nam pozytywne trendy rynkowe. Zakładamy też dalszy wzrost średniej ceny badań przy stabilnych wolumenach, co w połączeniu z efektami konsolidacji spółek obrazowych pozwala nam utrzymać stabilną dynamikę rozwoju - informuje Paweł Chytla, wiceprezes Diagnostyki, pełniący funkcję dyrektora finansowego.
Diagnostyka działa w dwóch segmentach. Jest zdecydowanym liderem w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Rynek ten powinien rosnąć rocznie w tempie około 10 proc. Spółka rozpycha się też na perspektywicznym rynku diagnostyki obrazowej, gdzie prognozowana roczna dynamika sięga 11 proc. Diagnostyka rozwija się m.in. przez przejęcia.
– Na 2025 rok założyliśmy budżet akwizycyjny na poziomie 80–100 mln zł. Chcemy się skupiać przede wszystkim na segmencie diagnostyki obrazowej. W pierwszej połowie roku sfinalizowaliśmy przejęcie Eurodiagnostic, a w dalszej części roku rozszerzyliśmy działalność o mniejsze podmioty. Obecnie prowadzimy kolejne rozmowy akwizycyjne i jesteśmy w kontakcie z kilkoma firmami, które są potencjalnymi celami. Zakładamy, że w tym roku możliwa jest finalizacja kolejnych przejęć w diagnostyce obrazowej - zapowiada Chytla.
W segmencie badań obrazowych działa m.in. giełdowy Voxel. Jego notowania również mają za sobą imponującą zwyżkę. Trwa ona od jesieni 2023 r. Wtedy za akcję płacono około 50 zł. Teraz są warte ponad trzy razy więcej. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wynosi 83 proc. Jakie są wyceny ekspertów? DM BDM w najnowszym sierpniowym raporcie zaleca redukowanie zaangażowania w akcje, natomiast Ipopema rekomenduje „trzymaj” z ceną docelową o kilka procent przewyższającą rynkową. Wycena spółki przekracza aktualnie 1,8 mld zł.
Paliwem dla kursu Voksela jest rosnący biznes. Zarząd w przyszłość patrzy z optymizmem.
– Fundamentalnym celem zarządu jest utrzymanie dobrych wyników spółki, w tym w II półroczu 2025 r. - informuje Jarosław Furdal, prezes spółki Voxel.