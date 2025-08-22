Wieczór otwarcia popularnych targów gier Gamescom w niemieckiej Kolonii obfitował w wiele materiałów i zapowiedzi ze strony polskich deweloperów gier.

Choć inwestorzy nie doczekają się jednak w tym roku odpowiedzi na pytanie, czy kolejna gra ze stajni Creepy Jar dorówna sprzedaży hitowemu Green Hell, to gracze już we wrześniu będą mogli sprawdzić się w trzech innych polskich tytułach. Już 5 września Bloober Team spróbuje wejść w nowy etap swojego rozwoju grą Cronos: The New Dawn. Materiały zaprezentowane w trakcie Gamescom Opening Night Live zrobiły na tyle dużo szumu, że w ciągu doby udało się podskoczyć o ponad 10 pozycji na liście życzeń platformy Steam.

Dwa tygodnie później na rynek trafi kolejna odsłona Dying Light od Techlandu, tym razem o podtytule The Beast. Będzie to niewątpliwie największa polska premiera tego roku, tym bardziej szkoda, że inwestorzy nie mają możliwości otwarcia ekspozycji na wrocławskie studio. Niecały tydzień później People Can Fly zaprezentuje betę swojego nowego autorskiego pomysłu łączącego survival z otwartą strzelanką. Patrząc jednak na dotychczasowe zainteresowanie można mieć wątpliwości, czy Lost Rift zdoła przebić się do szerszej świadomości graczy, a tym samym, czy stanie się deską ratunkową dla finansów studia.

Na koniec warto wspomnieć o dwóch przyszłorocznych zapowiedziach, które odbiły się sporym echem. Mowa mianowicie o Lords of The Fallen II oraz Valor Mortis, znanym dotychczas jako Cyber Slash, od krakowskiego studia One More Level.