Vivid Games nadal na fali. Kurs szybuje

Po otwarciu czwartkowej sesji notowania Vivid Games szły w górę o 18 proc. (to był największy wzrost na giełdzie). Po godzinie 15.00 kurs akcji tej spółki rósł o blisko 25 proc. do prawie 0,8 zł. Był najwyżej od października 2024 roku. Cena walorów jest dwa razy wyżej niż 12 miesięcy temu. W środę notowania zyskiwały jeszcze więcej – na finiszu sesji akcje Vividu wyceniono na 0,64 zł po wzroście ich ceny o 28 proc. w reakcji na informacje o zawarciu umowy z Apple. Czwartkowej zwyżce notowań – podobnie jak środowej – towarzyszył wysoki wolumen obrotu. Po godzinie 15.00 wartość obrotów przekroczyła 2 mln złotych.
Grupa Cyfrowy Polsat uwikłana w właścicielski spór ma za sobą słaby kwartał. Zdania co do tego, czy to moment by kupować jej akcje są podzielone, choć zarząd pod kierunkiem Andrzeja Abramczuka jest pełny optymizmu.
Wraz z rozwojem AI pracy dla specjalistów IT będzie więcej, choć będą potrzebne inne kompetencje – ocenia Konrad Weiske, prezes giełdowej spółki Spyrosoft.
Wzrost liczby ofert pracy w IT a także większe niż przed rokiem zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w tym w części giełdowych spółek wskazują na poprawę koniunktury w branży. Towarzyszą jej jednak duże zmiany.
Andrzej Abramczuk 21 lipca zastąpił na stanowisku prezesa Cyfrowego Polsatu Mirosława Błaszczyka. Tak dziś mówi o swojej pracy w zarządzie i kadrowych roszadach w grupie. Czy spór o sukcesję szkodzi finansom grupy?
Grupa Cyfrowy Polsat w drugim kwartale 2025 r. zanotowała przychody o 3,9 proc. wyższe niż rok temu, ale jej zysk netto istotnie spadł.
Informacja o zawarciu umowy z Apple wywindowała wczoraj kurs bydgoskiego studia aż o 28 proc. Dziś nadal dominuje popyt.