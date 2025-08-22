Vivid Games nadal na fali. Kurs szybuje

Po otwarciu czwartkowej sesji notowania Vivid Games szły w górę o 18 proc. (to był największy wzrost na giełdzie). Po godzinie 15.00 kurs akcji tej spółki rósł o blisko 25 proc. do prawie 0,8 zł. Był najwyżej od października 2024 roku. Cena walorów jest dwa razy wyżej niż 12 miesięcy temu. W środę notowania zyskiwały jeszcze więcej – na finiszu sesji akcje Vividu wyceniono na 0,64 zł po wzroście ich ceny o 28 proc. w reakcji na informacje o zawarciu umowy z Apple. Czwartkowej zwyżce notowań – podobnie jak środowej – towarzyszył wysoki wolumen obrotu. Po godzinie 15.00 wartość obrotów przekroczyła 2 mln złotych.