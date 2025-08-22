Firmy
Notowania

Vivid Games nadal na fali. Kurs szybuje

Informacja o zawarciu umowy z Apple wywindowała w środę kurs akcji bydgoskiego studia aż o 28 proc. W czwartek nadal dominował popyt, a po południu notowania spółki rosły o prawie 25 proc.

Publikacja: 22.08.2025 06:00

Vivid Games nadal na fali. Kurs szybuje

Foto: Adobestock

Katarzyna Kucharczyk

Po otwarciu czwartkowej sesji notowania Vivid Games szły w górę o 18 proc. (to był największy wzrost na giełdzie). Po godzinie 15.00 kurs akcji tej spółki rósł o blisko 25 proc. do prawie 0,8 zł. Był najwyżej od października 2024 roku. Cena walorów jest dwa razy wyżej niż 12 miesięcy temu. W środę notowania zyskiwały jeszcze więcej – na finiszu sesji akcje Vividu wyceniono na 0,64 zł po wzroście ich ceny o 28 proc. w reakcji na informacje o zawarciu umowy z Apple. Czwartkowej zwyżce notowań – podobnie jak środowej – towarzyszył wysoki wolumen obrotu. Po godzinie 15.00 wartość obrotów przekroczyła 2 mln złotych.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Andrzej Abramczuk i Katarzyna Ostap-Tomann przekonują, że Grupa Cyfrowy Polsat to stabilny podmiot.
Technologie
Perspektywy Cyfrowego Polsatu. Nowy prezes wychodzi z cienia
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Fot. Marcin Biodrowski/mpr
Technologie
Prezes Spyrosoft: sztuczna inteligencja może być kołem zamachowym dla firm IT
Rynek pracy w IT wychodzi z marazmu, ale bardzo ostrożnie
Technologie
Rynek pracy w IT wychodzi z marazmu, ale bardzo ostrożnie
Andrzej Abramczuk
Technologie
Nowy prezes Cyfrowego Polsatu: mam poczucie komfortu
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Cyfrowy Polsat ma za sobą słaby kwartał. Zielona energia napędza przychody
Technologie
Cyfrowy Polsat ma za sobą słaby kwartał. Zielona energia napędza przychody
Vivid nadal na fali. Kurs szybuje
Technologie
Vivid nadal na fali. Kurs szybuje