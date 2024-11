Akcje zagranicznych spółek ciekawą opcją

– GlobalConnect to ciekawy projekt, choć głównym wyzwaniem, tak jak w przypadku części spółek na GPW, jest ograniczona płynność – podsumowuje.

Rzut oka na rynki

Od stycznia do września 2024 r. wartość obrotów sesyjnych akcjami na głównym rynku GPW osiągnęła rekordowe 250,4 mld zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o 27,8 proc. To najlepsze pierwsze dziewięć miesięcy roku w historii warszawskiej giełdy.

Na rynku głównym notowanych jest obecnie 410 spółek, w tym 367 krajowych i 43 zagraniczne. Ich łączna wycena wynosi 1,53 bln zł, w tym 727 mld zł przypada na firmy krajowe. Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku w samym zeszłym miesiącu wzrosła rok do roku od 6,4 proc. do 33,5 mld zł. Choć w ostatnich miesiącach WIG radzi sobie kiepsko, to licząc od minimum z 2022 r., stopa zwrotu i tak jest imponująca, przekracza 70 proc.

Niestety, zupełnie inną sytuację obserwujemy na NewConnect, gdzie notowanych jest 361 podmiotów. Ich łączna wycena wynosi zaledwie 10 mld zł, a główny wskaźnik – NCIndex – od kilku lat spada. Niepokojąco wyglądają też zniżkujące obroty, które są potwierdzeniem spadku zainteresowania tym rynkiem ze strony inwestorów. W zeszłym miesiącu łączna wartość obrotu akcjami wyniosła niespełna 122 mln zł, co oznacza spadek o około jedną trzecią w porównaniu z rokiem poprzednim. Obroty w ramach arkusza zleceń zmniejszyły się jeszcze mocniej: o prawie 36 proc., do 117,8 mln zł.

Na tym tle widać, jak niewielki jest na razie rozmiar GlobalConnect. Słabnący NewConnect w październiku miał obroty 34 razy wyższe niż GC. Oczywiście trzeba mieć na uwadze znacznie większą liczbę spółek notowanych na NC (czternastokrotnie wyższa) oraz krótką historię GC. Czas pokaże, czy wraz ze zwiększeniem liczby spółek wzrośnie też zainteresowanie akcjami zagranicznych blue chips notowanymi w Warszawie.