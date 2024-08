Grupa Pracuj liczy na ożywienie w rekrutacji

Koszty marketingowe obciążyły wynik Grupy Pracuj

Zgodnie ze swoim długoterminowym celem Grupa Pracuj utrzymała w I półroczu skorygowaną marże EBITDA na poziomie powyżej 40 proc., choć widać jej lekki spadek (do 45,4 proc. z 46,8 proc. przed rokiem). Spadek widać też w skonsolidowanym zysku netto, który w pierwszej połowie 2024 roku zmniejszył się prawie o 7 proc, do 102,4 mln zł. Spółka tłumaczy to negatywnym wpływem aktualizacja wartości godziwej jej udziałów w spółce Beamery Inc., co było jednak jednorazowym i niegotówkowym wydarzeniem. Pomijając Beamery zysk netto wzrósłby w I półroczu o 5,5 proc. do prawie 116 mln zł.

Na niewielki, bo 1,1-proc. wzrost skonsolidowanego zysku operacyjnego w I półroczu (do 153,4 mln zł) wpłynął duży, bo prawie 37-proc. wzrost wydatków marketingowych (do 30,6 mln zł) i prawie 29-proc. wzrost kosztów usług obcych, do 22,1 mln. Jak wyjaśniał Gracjan Fiedorowicz, dyrektor finansowy Grupy Pracuj, wzrost kosztów marketingowych był wynikiem przeprowadzonych w I półroczu dwóch dużych kampanii, w tym kampanii aktywizującej młodych kandydatów do pracy. Z kolei wydatki na usługi obce związane były m.in. z przygotowaniem spółki do wymogów dyrektywy CSRD.



Prognoza wzrostu i plany akwizycji

Rozwój innowacyjnych produktów i usług w modelu SaaS ma wspierać rozwój Grupy Pracuj w kolejnych kwartałach, w których spółka - w zależności od sytuacji rynkowej - przewiduje dwa scenariusze. W pierwszym, konserwatywnym, liczba projektów rekrutacyjnych na kluczowym dla firmy polskim rynku ma wzrosnąć o 2-4 proc. przy zwiększeniu ich średniej ceny o 2-3 proc. Z kolei optymistyczny scenariusz zakłada 5-8 proc. wzrost liczby projektów i 4-7 proc. wzrost średniej ceny.

We wzroście przychodów ma też pomagać zwiększanie liczby klientów i sprzedaży usług HR Tech, a konkretnie systemów wsparcia rekrutacji oferowanych w modelu subskrypcyjnym SaaS przez polską spółkę eRecruiter i niemiecką softgarden.

Prezentując plany na kolejne kwartały prezes Gacek potwierdził, że swoją pozycję konkurencyjną Grupa Pracuj będzie wzmacniać również poprzez przejęcia na poszczególnych rynkach działalności. Nie podał jednak żadnych konkretów zaznaczając, że zarząd spółki „cały czas pracuje nad tematem akwizycji”.