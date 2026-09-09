Tyle że ta strefa właśnie się kurczy. Europa od kilku lat konsekwentnie przesuwa ciężar z „tajemnicy wynagrodzeń” na większą przejrzystość. Nie chodzi o to, aby każdy znał pensję kolegi z sąsiedniego biurka. Chodzi o coś bardziej podstawowego - by dało się uczciwie odpowiedzieć na pytanie, skąd biorą się różnice w płacach.

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W maju 2023 r. przyjęto Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970, powszechnie nazywaną dyrektywą o jawności wynagrodzeń. Jej podstawowym celem jest wzmocnienie zasady równej płacy kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce jednak nowe regulacje oznaczają znacznie więcej – prawdziwą zmianę kultury wynagradzania w europejskich przedsiębiorstwach.

Dyrektywa to dopiero początek

Warto pamiętać, że dyrektywa nie działa automatycznie, wyznacza jedynie państwom członkowskim cel i minimalny standard ochrony, ale większość jej praktycznych konsekwencji dla pracowników i firm zależy od krajowych przepisów wdrażających.

Termin implementacji dyrektywy upłynął 7 czerwca 2026 r. Polski ustawodawca nie pozostawał bierny i część nowych rozwiązań zdążył już wprowadzić do Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak, że proces dostosowywania prawa został zakończony. Część unijnych założeń wciąż czeka na krajowe regulacje, a rynek pracy dopiero stopniowo oswaja się z nową filozofią transparentności wynagrodzeń. To sprawia, że pełny obraz zmian poznamy dopiero wtedy, gdy zakończy się proces implementacji wszystkich elementów dyrektywy.

Jawność już na etapie rekrutacji – zmiany wprowadzone do polskiego porządku prawnego

Jednym z najbardziej odczuwalnych skutków nowych regulacji jest zwiększenie przejrzystości podczas rekrutacji. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie w grudniu 2025 r., pracodawcy są zobowiązani do przekazywania kandydatom informacji o proponowanym wynagrodzeniu lub jego przedziale jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy, tak aby mogli oni świadomie ocenić ofertę i prowadzić negocjacje na równych zasadach. Warto jednak zwrócić uwagę na pewną nieoczywistość nowych przepisów. Choć celem regulacji jest zapewnienie kandydatom wiedzy o warunkach finansowych odpowiednio wcześnie, ustawodawca dopuścił przekazanie informacji o wynagrodzeniu nie tylko w ogłoszeniu o pracę czy przed rozmową kwalifikacyjną, ale także przed samym nawiązaniem stosunku pracy. Rodzi się więc pytanie: czy informacja przekazana kandydatowi na finiszu rekrutacji rzeczywiście pozwala mu prowadzić negocjacje na równych zasadach?

Nowe reguły odcinają także drogę do pytania kandydata o jego obecne lub wcześniejsze zarobki. Punkt ciężkości rekrutacji przesuwa się z historii wynagrodzeń na wartość pracy, której dotyczy rekrutacja. Intencją unijnego ustawodawcy jest bowiem oparcie wynagrodzenia przede wszystkim na wartości stanowiska, zakresie obowiązków i kompetencjach kandydata, a nie na jego dotychczasowych zarobkach. To istotna zmiana podejścia do kształtowania wynagrodzeń. Zamiast odwoływać się do wcześniejszych płac jako punktu wyjścia do negocjacji, pracodawcy będą musieli koncentrować się na rzeczywistej wartości oferowanej pracy. Być może po raz pierwszy od dawna pytanie „ile zarabiałeś?” ustąpi miejsca pytaniu „ile jest warta ta praca?”

Gdy rozmowa rekrutacyjna się kończy – zmiany, które mają objąć już zatrudnionych

Wśród rozwiązań, które nadal czekają na pełną implementację do polskiego porządku prawnego, szczególne znaczenie mają przepisy dotyczące sposobu kształtowania systemów wynagrodzeń. Ich wspólnym mianownikiem jest odejście od uznaniowości na rzecz większej przejrzystości i możliwości weryfikacji zasad płacowych.

Dyrektywa zakłada, że wynagrodzenia powinny opierać się na obiektywnych i neutralnych pod względem płci kryteriach, takich jak kwalifikacje, umiejętności, odpowiedzialność, wysiłek czy warunki wykonywania pracy. To właśnie te elementy mają decydować o wartości pracy, a nie płeć pracownika czy utrwalone przez lata praktyki panujące w organizacji.

Choć brzmi to dość technicznie, w rzeczywistości może oznaczać jedną z największych zmian w kulturze wynagradzania od lat. W wielu firmach systemy płac były efektem kolejnych rekrutacji, indywidualnych negocjacji i decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat. Dyrektywa zmierza do tego, aby odpowiedź na pytanie, dlaczego dwie osoby wykonujące pracę o podobnej wartości zarabiają różne kwoty, była bardziej konkretna niż: „bo tak ukształtowało się to w czasie”.

Takie podejście wymaga jednak odpowiedniego poziomu transparentności. Przejrzystość wynagrodzeń ma obejmować nie tylko proces rekrutacji czy sposób ustalania płac, lecz także codzienne funkcjonowanie organizacji. Pracownicy mają uzyskać szerszy dostęp do informacji o zasadach wynagradzania oraz do danych pozwalających ocenić, czy w organizacji nie występują nieuzasadnione różnice płacowe.

W tym celu unijny ustawodawca przewidział wyposażenie pracownika w prawo występowania o informacje dotyczące średniego poziomu, z uwzględnieniem podziału na płeć, w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Trudno bowiem skutecznie dochodzić prawa do równego wynagrodzenia bez dostępu do informacji pozwalających ustalić, czy problem faktycznie występuje.

Konsekwencją zwiększonej transparentności są również obowiązki związane z analizowaniem i raportowaniem luki płac. Więksi pracodawcy będą zobowiązani do gromadzenia i ujawniania danych dotyczących różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a w określonych przypadkach także do przeprowadzania wspólnej oceny wynagrodzeń z udziałem przedstawicieli pracowników. Sama świadomość problemu przestaje być wystarczająca. Oczekiwane jest podejmowanie konkretnych działań prowadzących do jego ograniczenia.

Za tymi obowiązkami stoją przy tym realne konsekwencje prawne. Jeżeli różnic w wynagrodzeniach nie da się uzasadnić obiektywnymi kryteriami, problem nie kończy się na konieczności skorygowania płac. Dyrektywa przewiduje pełną kompensację szkody, obejmującą nie tylko zaległe wynagrodzenie, lecz także utracone korzyści oraz szkody niematerialne.

Rewolucja czy naturalny kierunek zmian?

Dla części pracodawców dyrektywa oznacza dodatkowe obowiązki administracyjne, konieczność przeglądu siatek płac i wdrożenia nowych procedur. Z drugiej strony coraz więcej firm już dziś dostrzega, że przejrzystość wynagrodzeń pomaga budować zaufanie pracowników, ogranicza ryzyko sporów i wzmacnia wizerunek pracodawcy.

Jawność płac nie jest więc wyłącznie kolejnym wymogiem regulacyjnym. To element szerszej zmiany na europejskim rynku pracy, w której większą wartością stają się przejrzystość, równe traktowanie i możliwość obiektywnej oceny pracy.

Choć pełne skutki nowych regulacji poznamy dopiero po ich całkowitym wdrożeniu, już dziś można stwierdzić, że era rozmów o pensji prowadzonych wyłącznie szeptem dobiega końca.