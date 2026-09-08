Statystyki dotyczące rachunków maklerskich w Polsce wyglądają coraz bardziej imponująco. Właśnie została przebita kolejna psychologiczna bariera. Według najnowszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, na koniec sierpnia firmy inwestycyjne prowadziły prawie 3,03 mln rachunków papierów wartościowych. W stosunku do lipca oznacza to wzrost o 61,5 tys. Jednocześnie po raz pierwszy w historii przebity został poziom 3 mln kont.

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Liczba rachunków maklerskich zaczęła dynamicznie rosnąć, kiedy w zestawieniu KDPW zaczęła być ujmowana firma XTB. To ona jest niekwestionowanym liderem pod kątem pozyskiwania nowych kont, jak i ich ogólnej liczby. Na koniec sierpnia broker prowadził 1,235 mln rachunków, co oznacza, że firma odpowiadała już za ponad 40 proc. wszystkich kont na rynku. XTB wyraźnie wyprzedza inne podmioty działające na rynku. Drugie w zestawieniu BM mBanku miało na koniec sierpnia blisko 577 tys. kont. Trzecie było BM Pekao z wynikiem 213 tys. rachunków. Tak jak to zostało wspomniane XTB rośnie najszybciej w branży. W sierpniu broker zwiększył liczbę prowadzonych kont o 53,6 tys. Drugie w tym zestawieniu BM mBanku pozyskało 5,5 tys. rachunków.

Ile jest aktywnych rachunków maklerskich w Polsce?

Oczywiście, mówiąc o kolejnych rekordach pod względem liczby rachunków maklerskich, trzeba pamiętać, że dane KDPW nieco upiększają ogólny obraz rynkowy. Nie rozróżniają one, które rachunki faktycznie są wykorzystywane przez inwestorów, a na których od lat nic się nie dzieje i nie są trzymane żadne aktywa. Trochę więcej światła na to zagadnienie rzucają z kolei dane GPW. Z nich wynika, że w I półroczu aktywnych rachunków maklerskich było 444,1 tys. To dwa razy więcej niż chociażby jeszcze trzy lata temu. Tutaj też trzeba dodać jedno zastrzeżenie. Aktywne rachunki według GPW to takie, na których dokonano w danym okresie chociażby jednej transakcji. W praktyce więc też nie jest to pełen obraz rynku, gdyż część inwestorów może mieć na rachunku aktywa, a w danym okresie nie przeprowadzać żadnej operacji na rynku.