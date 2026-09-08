Akcjonariusze Orlenu mogą już zgłaszać akces do programu lojalnościowego „Orlen w Portfelu” niezależnie od tego, u jakiego brokera posiadają rachunek maklerski. Taka operacja jest teraz możliwa do wykonania bezpośrednio poprzez formularz dostępny na stronie internetowej programu.

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W 2025 r. zwrot z inwestycji w akcje Orlenu dla uczestnika programu wyniósł 123 proc.

„Chcemy, aby z programu mogło korzystać jeszcze więcej inwestorów, dlatego umożliwiamy im bezpośrednią rejestrację na stronie internetowej programu. To kolejny krok w rozwijaniu relacji z naszymi akcjonariuszami i wzmacnianiu atrakcyjności inwestowania w akcje Orlenu” – przekonuje w komunikacie prasowym Jakub Frejlich, dyrektor biura relacji inwestorskich płockiej spółki.

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Przypomina, że w tym roku koncern wypłacił rekordową dywidendę. Do podziału pomiędzy akcjonariuszy przeznaczono 9,3 mld zł, co oznaczało, że na każdą akcję przypadło po 8 zł. „Akcjonariusze Orlenu mogą więc liczyć na udział w wynikach, rozwoju spółki oraz na dostęp do dodatkowych benefitów w ramach programu” – podkreśla Frejlich.

Spółka podaje, że z programu „Orlen w Portfelu” korzysta obecnie ponad 37 tys. inwestorów indywidualnych. Dla porównania, w lutym tego roku uczestników było ponad 35 tys., w czerwcu 2025 r. przeszło 31 tys., a pod koniec czerwca 2024 r. ponad 25 tys.

Orlen wyliczył, że w ubiegłym roku średni całkowity zwrot z inwestycji w akcje koncernu dla uczestnika programu wyniósł 123 proc. Stopę zwrotu wyliczono, biorąc pod uwagę zwyżkę kursu akcji o około 104 proc., dywidendę odpowiadającą około 13 proc. wartości początkowej inwestycji oraz benefity, wynikające z udziału w programie, na poziomie około 6 proc.

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„Orlen w Portfelu” funkcjonuje od 2018 r.

Orlen ma obecnie ponad 170 tys. akcjonariuszy indywidualnych, których akcje stanowią około 5 proc. kapitału spółki. Tym samym ich pakiet jest dziś wart około 9 mld zł.

Dotychczas do programu „Orlen w Portfelu” akcjonariusze mogli dołączyć za pośrednictwem jednego z sześciu współpracujących z koncernem biur maklerskich. Są to: PKO BM, mBank BM, DM BOŚ Banku, Noble Securities DM, Santander BM oraz Alior Bank BM. W efekcie dostęp do profitów i zniżek miała tylko część akcjonariuszy indywidualnych spółki. Teraz inwestorzy posiadający co najmniej 50 akcji Orlenu mogą zarejestrować się samodzielnie. Cały czas jest też możliwa rejestracja poprzez sześć wspomnianych brokerów.

„Orlen w Portfelu” funkcjonuje od 2018 r. Składa się z dwóch części: rabatowej (dostępnej dla akcjonariuszy) i edukacyjnej (dostępnej dla każdego). W jego ramach spółka proponuje na swoich stacjach rabat w wysokości 10 gr za litr paliw Efecta i LPG oraz 15 gr za litr paliw Verva, a także 10 proc. zniżki na produkty z oferty pozapaliwowej. Uczestnicy programu otrzymują również dodatkowe korzyści przy okazji wydarzeń poświęconych tematyce inwestycyjnej (bezpłatny dostęp do płatnych e-booków, szkoleń, warsztatów).