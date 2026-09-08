Decydujące znaczenie dla inwestorów ma jastrzębi zwrot w retoryce Banku Japonii oraz rosnące prawdopodobieństwo szybkich podwyżek stóp procentowych. W połączeniu z niepewnością wokół najbliższych decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej buduje to mocny grunt pod dalszy spadek kursu USD/JPY.

Reklama Reklama

Jastrzębi zwrot Banku Japonii i przełamanie kluczowych poziomów

Foto: Źródło: XTB Research

Zdecydowana zmiana narracji w Tokio stała się głównym motorem napędowym dla japońskiej waluty, która w skali tygodnia zyskała do dolara aż 4%, zostawiając w tyle wszystkie inne waluty z grupy G10 oraz rynków wschodzących. Źródło: XTB Research

Wyraźne sygnały płynące od decydentów, określające obecny czas mianem okresu zmiany reżimu monetarnego, wyraźnie podbiły rynkowe oczekiwania na zacieśnianie polityki pieniężnej. Zwrócenie większej uwagi na ryzyka uporczywej inflacji sprawia, że podwyżka kosztu pieniądza o 25 punktów bazowych na posiedzeniu 18 września jest już niemal w pełni wyceniona. Kurs USD/JPY przebił z ogromnym impetem psychologiczną granicę 155, spychając notowania w okolice 153,80 i pokonując kluczowe średnie kroczące, co stanowi najniższe poziomy od lutego.

Foto: XTB Research

Dynamika tego ruchu wywołała kaskadę zleceń obronnych oraz zmuszała dealerów opcji do masowej sprzedaży dolarów. To z kolei wywindowało średnią tygodniową zmienność pary walutowej USDJPY do najwyższego poziomu w grupie głównych walut, osiadając na poziomie 0,8%. Źródło: XTB Research

Wpływ rezerw walutowych, pozycjonowania kapitału i tła geopolitycznego

Ostatnie umocnienie jena nie było bezpośrednią zasługą bieżących interwencji, lecz stanowi następstwo wcześniejszych, kosztownych działań obronnych oraz redukcji krótkich pozycji przez duże fundusze. Oficjalne dane potwierdzają, że japońskie rezerwy walutowe skurczyły się w sierpniu o rekordowe 80 miliardów dolarów z powodu wcześniejszego skupu własnej waluty, co uszczupliło posiadane aktywa do poziomu 1,21 biliona dolarów. Mimo tego spadek poduszka finansowa Tokio pozostaje ogromna i zabezpiecza blisko dwadzieścia miesięcy importu, gwarantując stałą gotowość do stabilizacji rynku. Dodatkowo napięcia na Bliskim Wschodzie wywołały skok cen ropy Brent w okolice 98 dolarów za baryłkę, co z reguły ciąży gospodarkom importerów surowców, jednak perspektywa jastrzębiej polityki BoJ całkowicie przesłoniła ten czynnik.

Perspektywy dla kursu USD/JPY i rozjazd polityki monetarnej Fed oraz BoJ

W nadchodzących miesiącach głównym czynnikiem determinującym kierunek na parze USD/JPY będzie rosnąca rozbieżność w polityce monetarnej pomiędzy Tokio a Waszyngtonem. Podczas gdy Bank Japonii zdecydowanie zmierza do kolejnych podwyżek stóp procentowych w ścieżce sięgającej początku przyszłego roku, Rezerwa Federalna stoi przed trudnym wyborem w obliczu niejednoznacznych danych makroekonomicznych i nasilającej się presji politycznej. Choć amerykański rynek pracy wzrósł o 162 tysiące etatów, a bezrobocie utrzymało się na poziomie 4,1%, to umiarkowany wzrost płac i zbliżający się odczyt inflacji CPI pozostawiają otwartą kwestię decyzji na najbliższym posiedzeniu. Jeśli amerykańska inflacja nie zaskoczy negatywnie, Fed prawdopodobnie zdecyduje się na pauzę, co przy jednoczesnym jastrzębim ruchu w Japonii może otworzyć drogę do możliwego dalszego zejścia kursu USD/JPY w rejon nawet blisko poziomów 150.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB