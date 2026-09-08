Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rosnące przychody Wirtualnej Polski nie przełożyły się na wyższe zyski w drugim kwartale.

W jaki sposób sytuacja geopolityczna i inflacja wpłynęły na wakacyjne plany i preferencje Polaków.

Jaki trend w rezerwacjach turystycznych napędza odbudowę rynku po okresie spowolnienia.

Jak strategiczne inwestycje w media i AI wpływają na obecne wyniki finansowe grupy.

Wirtualna Polska Holding (WPH), właściciel m.in. portalu horyzontalnego wp.pl, Audioteki, pośrednika turystycznego Wakacje.pl i szeregu serwisów rezerwacji turystycznych w Europie Środkowowschodniej, w drugim kwartale 2026 r. zanotowała 575,7 mln zł przychodu, 103,4 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), 6,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 62,6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom spółki-matki.

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Zysk netto był wyjątkowo wysoki za sprawą nadzwyczajnych zdarzeń: zarobku na sprzedaży pośrednika biletów lotniczych Invia Flights Germany i zwrotu podatku CIT.

Wyniki WPH okazały się zbliżone do oczekiwań biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet”. Specjaliści spodziewali się średnio, że przychody medialno-turystycznej grupy wyniosą niecałe 670 mln zł, a skorygowana EBITDA 103 mln zł. Ich przewidywania co do wyniku netto wahały się od 2 mln zł do 83,5 mln zł w zależności od tego, czy zdążyli uwzględnić zyski z niemieckiej transakcji.

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Choć przychody WPH są wyższe niż przed rokiem o około 7 proc., to zyski grupy kierowanej przez Jacka Świderskiego spadły. Skorygowana EBITDA jest niższa o 15 proc., a zysk operacyjny o 74,4 proc.

Spadek rentowności nie jest niespodzianką. Menedżment spółki zapowiadał wcześniej, że wyniki całego półrocza będą pod wpływem z jednej strony inwestycji w medialny biznes, z drugiej geopolityki i wojny na Bliskim Wschodzie podbijającej ceny paliw i inflację. Za ich sprawą konsumenci ostrożniej wydają gotówkę i chętniej zostają w domach, ograniczając dłuższe wakacje na rzecz krótszych i tańszych wypadów turystycznych. Budżety reklamowe firm są stonowane, a największe płyną do wyszukiwarek i platform społecznościowych, czyli konkurentów polskich mediów, do których należy WP.pl.

W ujęciu pro forma (tak jakby Invia Group została przejęta 1 stycznia, a nie w kwietniu 2025 r. i z wyłączeniem Invia Flights Germany) przychody WPH nie zmieniły się, a skorygowana EBITDA obniżyła się rok do roku o 18 proc. – podał zarząd giełdowej spółki.

Lekka poprawa wpływów z reklamy i subskrypcji, ale zyski w dół

Bez względu na ujęcie poprawiły się trendy przychodowe w segmencie reklama i subskrypcja WP: zanotował on 4-proc. wzrost przychodów gotówkowych. Natomiast dwa razy większy od niego już biznes turystyczny powiększył przychody w ujęciu danych raportowanych (plus 13 proc. rok do roku), a w ujęciu pro forma był stabilny.

W obu segmentach spadły zyski. Skorygowana EBITDA segmentu reklama i subskrypcje obniżyła się (pro forma) o 15 proc., co zarząd tłumaczy inwestycjami w jakościowe dziennikarstwo, produkcje wideo i AI oraz narzędzia reklamowe.

Natomiast zysk segmentu turystycznego spadł o 25 proc. - Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu w II kw. 2026 r. był istotny spadek sprzedaży zagranicznych pakietów turystycznych do Turcji i Egiptu, po intensyfikacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie od połowy kwietnia 2026 r. obserwowano stopniową poprawę dynamiki sprzedaży. W kwietniu wartość sprzedaży pozostawała jeszcze poniżej poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego, w maju ustabilizowała się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, natomiast od czerwca 2026 r. odnotowywany jest wzrost sprzedaży rok do roku – podała Wirtualna Polska w sprawozdaniu.

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Zarząd podał, że ogółem EBITDA grupy w II kwartale br. została skorygowana o 25,3 mln zł. Suma ta odzwierciedla przede wszystkim koszty transakcyjne sprzedaży Invia Flights Germany oraz wezwania na akcje własne spółki (WPH przeznaczyła na to prawie 226 mln zł oferując za papier 59 zł) i restrukturyzację zatrudnienia w segmencie turystycznym.

Wirtualna Polska: w krajowej turystyce to tylko odsunięcie popytu

W całym półroczu przychody WPH w segmencie reklama i subskrypcje urosły rok do roku o 3,8 proc. do 344 mln zł.

- W III kw. 2026 r. Grupa spodziewa się podobnych trendów w dynamice przychodów segmentu Reklama i Subskrypcje, co w I półroczu 2026 r. Jednocześnie, w III kw. wciąż widoczny będzie efekt kontynuowanych inwestycji, tj. jakościowe dziennikarstwo, produkcje wideo (w lutym i marcu uruchomiono 5 nowych programów), AI w produkcie wydawniczym, AI w produktach reklamowych WP Booster, rozwój WP ADS, WPartnera i WKreatora, co wpływa na wzrost kosztów operacyjnych w porównaniu rdr., przekładając się na niższy poziom marżowości – podał zarząd Jacka Świderskiego.

- Jednocześnie Grupa nie zakłada istotnego dalszego wzrostu bazy kosztowej w 2027 r., co powinno ograniczać presję na marżowość wynikającą z realizowanych obecnie inwestycji - dodano.

W segmencie turystycznym zarząd Wirtualnej Polski spodziewa się w trzecim kwartale kilkunastoprocentowego wzrostu przychodów rok do roku oraz jednocyfrowego wzrostu skorygowanej EBITDA.

Ma to być bilans „wysokiego jednocyfrowego wzrostu skoryg. EBITDA pro forma w turystyce zagranicznej, przy jednoczesnym spadku skoryg. EBITDA pro forma w turystyce krajowej” – podano.

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Po okresie anulacji rezerwacji pakietów turystycznych grupa obserwuje lepsze trendy. - Od czerwca 2026 r. sprzedaż kształtuje się powyżej poziomów osiąganych w analogicznych miesiącach 2025 r., a w lipcu i sierpniu odnotowano widoczne wzrosty rok do roku – podał menedżment WPH.

- Odbudowie sprzedaży sprzyja w szczególności rosnąca skłonność klientów do dokonywania rezerwacji z krótszym wyprzedzeniem względem terminu wyjazdu, w tym w formule last minute. Jednocześnie trend ten przekłada się na wzrost presji konkurencyjnej, szczególnie na rynku DACH. Zarząd na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji oraz ocenia jej potencjalny wpływ na działalność operacyjną i wyniki spółki - dodano.

- W Polsce, według danych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w I połowie 2026 r. wolumen rezerwacji wycieczek sprzedanych przez biura podróży był tylko o 1 proc. wyższy w porównaniu do I połowy 2025 r. (…) Płaska sprzedaż w I połowie 2026 r. nie wynikała z korekty podaży, lecz z przesunięcia popytu w czasie – co potwierdzają dane za lipiec i sierpień 2026 r. Na sprzedaż wpływała też polityka cenowa touroperatorów, którzy ze względu na wysokie ceny paliwa lotniczego utrzymywali wyższe ceny wycieczek, a także ograniczona dostępność ofert last minute – podał zarząd WPH.

Sierpień przyniósł wzrost notowań WPH, a potem lekki spadek. We wrześniu wycena papierów ponownie poszła w górę. Dziś na zamknięciu sesji za walor płacono 63,4 zł, o 2,26 proc. więcej niż w poniedziałek.