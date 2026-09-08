– Ten rynek (kryptoaktywów – PAP) – musi być uregulowany. Ministerstwo Finansów pracuje nad ponownym złożeniem ustawy o kryptowalutach. To będzie w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, co zostało wcześniej złożone przez rząd. Pewnie po pojawieniu się tych wszystkich informacji ministerstwo wspólnie z koordynatorem służb specjalnych pracuje nad tym, żeby dodatkowe uprawnienia kontrolne służbom w takiej ustawie zapisać – powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.
Podkreślił, że Ministerstwo Finansów „kolejny raz przygotuje taką ustawę”.
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– Jestem przekonany, że zostanie uchwalona przez parlament i mam nadzieję, że tym razem prezydent zdecyduje się tę ustawę podpisać, bo prawie wszystko jest jasne w tej sprawie – powiedział Szłapka.
Ustawa o rynku kryptoaktywów miała wdrożyć unijne rozporządzenie MiCa (The Markets in Crypto-Assets Regulation) regulujące ten rynek w całej Wspólnocie. Rząd trzykrotnie złożył przepisy w tym zakresie, a prezydent – trzykrotnie je wetował. Karol Nawrocki przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązać problem „z uporem maniaka uprawia walkę z »kryptocieniem«”. Argumentował, że ustawy nadregulują rynek i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przeciwnego zdania była strona rządowa, która uważała, że nowe regulacje mają pomóc w walce z nadużyciami na tym rynku i chronić konsumentów. W piątek Sejm nie odrzucił trzeciego prezydenckiego weta ws. tej ustawy, a we wtorek prezydent złożył w Sejmie kolejny projekt przepisów o regulacji rynku kryptoaktywów.
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