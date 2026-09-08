Indeks WIG20 przy 0,5-proc. umocnieniu w południe wychodzi powyżej wczorajszych maksimów, a tym samym ustanawia po raz kolejny historyczny rekord. Dzisiejsze zwyżki WIG20 to przede wszystkim zasługa firm handlowych, ale i energetycznych oraz surowcowych. Najmocniejsze jest LPP, które wraz z Tauronem umacnia się o ponad 3 proc..

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Dino Polska jest blisko podobnej zwyżki. W czołówce znajdziemy jeszcze KGHM i PGE.

Duże spółki napędzają szeroki rynek, ale wyraźnie w górę pnie się także mWIG40. Tu także dobrze sprawuje się sektor energetyczny, banki, ale i spółki nowszych technologii. Na nowe szczyty wydostały się na moment także rentowności polskich papierów skarbowych, sięgając nawet 6,23 proc.. Południe przynosi jednak niewielki spadek tego wskaźnika.

Na rynku walut złoty nieco traci wobec dolara czy euro. Kurs pary USD/PLN sięga 3,71 zł przy 0,2-proc. wzroście. Silniejszy dolar blokuje przed zwyżkami złoto i bitcoina. Uncja kruszcu kosztuje w południe 4404 dolary, podobnie do wczorajszego zamknięcia. Bitcoin kosztuje zaś 78,8 tys. dolarów.

W Europie dziś pozytywnie wyróżniają się rynki wschodzące. Bazowe prezentują się nieco słabiej. DAX od rana traci około 0,3 proc. Lekko zniżkują także kontrakty na amerykańskie indeksy, gdzie rynek wraca dziś do handlu po poniedziałkowej przerwie.