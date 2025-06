Co pobudzi rynek mieszkaniowy

Dziś rzeczywiście można mówić o rynku kupującego, który ma duży wybór nieruchomości do kupienia. Co do cen to nieruchomości w dobrych lokalizacjach i solidnie zbudowane trzymają swoją wartość. Tu nie ma co liczyć na obniżki cen w większości przypadków.

Z punktu widzenia poszukujących nowego miejsca do życia to dobry czas dla klientów świadomych, którzy nie szukają okazji pod presją, lecz długoterminowej inwestycji w poprawę jakości życia. To również moment, w którym przewagę mają firmy deweloperskie wiarygodne, doświadczone i konsekwentnie działające od lat na rynku – bo dziś nie tylko domy, ale i zaufanie buduje się na solidnych fundamentach.