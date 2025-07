Rewolucja czy ewolucja systemu finansowego?

Jakie wyzwania czekają instytucje finansowe?

Dla sektora bankowego nadchodzące zmiany to już nie tylko techniczna aktualizacja – to gruntowna reorganizacja procesów operacyjnych, struktury IT i zarządzania ryzykiem oraz związane z tym dodatkowe koszty. Przede wszystkim – konieczne będzie zapewnienie nieprzerwanego działania systemów płatniczych. To tak, jakby wcześniej autostrada była dostępna tylko na pewnych odcinkach i tylko dla samochodów osobowych, a dla ciężarówek – tylko od poniedziałku do piątku, w określonych godzinach i przy określonym obciążeniu. Teraz autostrada jest otwarta dla wszystkich, co oznacza, że musi być lepiej utrzymywana i mieć większą przepustowość. Dla wielu instytucji będzie to oznaczać całkowitą zmianę w sposobie zarządzania płynnością, rozliczeniami i infrastrukturą IT. Mówimy w tym miejscu również nie o jednym kraju, ale o większości kontynentu europejskiego.

Dodatkowym wyzwaniem są kwestie bezpieczeństwa. Skrócenie czasu realizacji transakcji niemal do zera zmusi banki i dostawców usług płatniczych do przeprojektowania procesów, kontroli i aktualizacji systemów. W tym obszarze dużą zmianę przyniesie wspomniana weryfikacja odbiorcy (Verification of Payee). Na podstawie nazwy i numeru rachunku beneficjenta, które podał w treści przelewu zleceniodawca, jego bank sprawdzi, czy te dane są zgodne z informacjami, jakie posiada o swoim kliencie bank beneficjenta. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku takiej weryfikacji zleceniodawca ostatecznie zdecyduje, czy chce wysłać przelew. Na podstawie doświadczeń z rynku brytyjskiego, gdzie podobne rozwiązanie (Confirmation of Payee) zostało wdrożone kilka lat temu, należy oczekiwać, że w początkowym okresie zrodzi to pewne problemy. Otóż nieprecyzyjne, nieaktualne czy potoczne nazwy beneficjentów użyte w przelewach wygenerują informację o niezgodności. Będzie się to więc wiązało z koniecznością aktualizacji baz kontrahentów. Niemniej to rozwiązanie powinno pomóc uchronić wiele osób i instytucji przed różnego typu oszustwami.

Instytucje finansowe będą musiały polegać na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które w czasie rzeczywistym wykryją nieprawidłowości, sprawdzą listy sankcyjne oraz zidentyfikują podejrzane działania. Nie bez znaczenia są też koszty. Implementacja wymogów technicznych, organizacyjnych i prawnych to spory wydatek, który – zgodnie z przepisami – nie może zostać przeniesiony na użytkownika końcowego.

Czy to naprawdę rewolucja?

Słowo „rewolucja” bywa nadużywane, zwłaszcza w świecie nowych technologii. Tym razem jednak mamy do czynienia ze zmianą, która realnie redefiniuje sposób funkcjonowania systemów płatniczych w Europie. Nie chodzi tylko o zwiększenie szybkości – to fundamentalna transformacja modelu operacyjnego, bezpieczeństwa i interakcji z klientem. Z punktu widzenia części użytkowników końcowych zmiana może wydawać się niemal niewidoczna – ot, pieniądze dochodzą szybciej, ale to właśnie upowszechnienie płatności natychmiastowych umożliwi stworzenie nowych modeli biznesowych. Dla instytucji finansowych to zmiana strukturalna, porównywalna z przejściem z papierowego obiegu dokumentów na całkowicie cyfrowe zarządzanie informacją. Jest to również zmiana, która prawdopodobnie wymusi na krajach członkowskich nienależących do strefy euro wdrożenie podobnych rozwiązań, zapewniając jednocześnie szybkość i podnosząc bezpieczeństwo transakcji.

