Banany na wierzbie

Na bazie tej uproszczonej analizy wychodzi, że bez większej szkody dla gospodarki można by zmniejszyć liczbę godzin pracy w tygodniu jedynie nie więcej niż 20 proc. pracowników.

W wielu branżach produktywność pracownika jest zależna od czasu, który spędza pracując (np. lekarz przyjmując pacjentów lub operując, operator dźwigu czy – mamy wakacje więc bliższy przykład – sprzedawca smażonych ryb w Międzyzdrojach). Można oczywiście czasem zastąpić pracownika maszyną i w wielu branżach to się dzieje. Co jednak najczęściej robi firma, która mogłaby bez negatywnych skutków ograniczyć czas pracy pracowników o 20 proc.? Po prostu zmniejsza o 20 proc. zatrudnienie i tym samym koszty – raczej rzadko wpada na pomysł, aby pracownicy pracowali krócej za tę samą pensję Gdyby, jak piszą autorzy licznych opracowań – krótszy czas pracy wpływał korzystnie na efektywność – z pewnością wiele podmiotów prywatnych już by go dawno wprowadziło.

Nie jestem też pewien, czy chcemy, żeby to akurat instytucje państwowe (urzędy, sądy, służba zdrowia) powinny być w awangardzie wprowadzania nowego systemu, a to ostatnio chyba obserwujemy. Prywatne sobie poradzą – mając na uwadze chęć utrzymania standardu usług czy wielkości produkcji, zautomatyzują procesy (ponosząc dodatkowe koszty), zwiększą zatrudnienie czy ewentualnie podniosą ceny, tak aby zrekompensować sobie ew. niższą sprzedaż i efektywność. Niedofinansowana szeroko rozumiana administracja, już dziś borykająca się z brakami kadrowymi, będzie najprawdopodobniej działała jeszcze gorzej. Ja rozumiem, że politycy są skłonni ten koszt ponieść, ale czy wraz z nimi obywatele? Nie jestem już taki przekonany. Wszyscy mamy od czasu do czasu kontakt osobisty z instytucjami państwowymi – często, jeśli chodzi o user experience nie jest to kontakt zbyt przyjemny. Najpierw może warto usprawnić procesy w służbach państwowych, sprawić, aby zniknęły kolejki (czy długie oczekiwanie na załatwienie sprawy) a potem dopiero myśleć o skracaniu czasu pracy osobom tam pracującym.

Zauważmy, że pomysły skracania czasu pracy nie przychodzą od pracodawców, tylko de facto od administracji, oderwanej w swoich ideach od realiów rachunku ekonomicznego. Dla pracodawcy skrócenie czasu pracy może skutkować spadkiem sprzedaży, pogorszeniem jakości czy spadkiem zysków. Dla urzędnika? Po prostu petenci będą czekali dłużej na załatwienie sprawy, a to akurat koszt, który urząd bez problemu zgodzi się ponieść.

Skrócenie czasu pracy w latach 60. i 70. XX wieku z 6 do 5 dni w tygodniu była to decyzja polityczna – rosnące w siłę związki zawodowe w Europie Zachodniej wymusiły te zmiany (najpierw na mocy porozumień z pracodawcami). W Bloku Wschodnim władza – nie mogąc zapewnić obywatelom wyższego standardu życia – skróceniem tygodnia pracy chciała zyskać większe poparcie. Czy coś nam to przypomina?

Na koniec – każdy z nas chciałby pracować 4 dni w tygodniu, ale wydaje mi się, że niekoniecznie chcemy, aby osoby, które nas „obsługują” (pracownicy restauracji, urzędów, szpitali) także miały skrócony tydzień.