mBank miał 959,39 mln zł zysku netto w II kw. 2025 r.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 497,24 mln zł wobec 2 164,66 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 582,14 mln zł wobec 491,23 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 256,18 mld zł na koniec II kw. 2025 r. wobec 245,96 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2025 r. bank miał 1 665,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 684,38 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) netto wyniósł w I poł. 2025 r. 17,8%, a ROTE netto był na poziomie 22,0%.

"Doskonałe wyniki finansowe dzięki wysokiej rentowności biznesu podstawowego: zysk netto Grupy mBanku na poziomie 1 665,1 mln zł, zysk netto biznesu podstawowego (Grupa mBanku bez segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) na poziomie 2 815,7 mln zł, ROE netto w wysokości 17,8%, ROTE netto na poziomie 22,0%" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"Wysoka dynamika kredytów i wzrost udziałów w rynku spowodowane wzrostem nowej sprzedaży kredytów detalicznych i korporacyjnych. Wzrost kredytów netto o 9,9% w ujęciu rocznym, wysoka dynamika kredytów detalicznych na poziomie 9,9% rok do roku, dzięki najwyższej w historii sprzedaży kredytów hipotecznych i niehipotecznych, w wysokości odpowiednio 6,2 mld zł i 6,9 mld zł, portfel kredytów korporacyjnych wyższy o 8,8% rok do roku, wiedziony sprzedażą kredytów wyższą o 23% w porównaniu do I półrocza 2024 roku" - podano także.