Przygotowanie raportów ESG wymaga jeszcze dużo pracy

Na początku tego roku prace nad raportem ESG rozpoczął Bank Pekao. „Obecnie koncentrujemy się na finalizacji raportu, który planujemy opublikować w I kwartale 2025 r., zapewniając najwyższe standardy przejrzystości i zgodności z regulacjami” – deklaruje biuro prasowe spółki. Dla banku szczególnie dużym wyzwaniem jest pozyskanie danych do przeprowadzenia kalkulacji śladu węglowego. Pekao w wyniku przeprowadzonej analizy podwójnej istotności wybrało cztery kluczowe obszary, które będą stanowiły fundament jego raportowania ESG. Są to: zmiany klimatu, własne zasoby pracownicze, klienci i użytkownicy końcowi oraz postępowanie w biznesie.

Konieczne są dalsze prace nad system zbierania informacji

Od ponad roku do raportowania danych dotyczących zrównoważonego rozwoju przygotowuje się CD Projekt. – Przeprowadziliśmy już m.in. badanie podwójnej istotności, wdrożyliśmy w proces raportowania zespoły odpowiedzialne za zbieranie niezbędnych danych, przygotowaliśmy treść raportu, którą w I kwartale 2025 r. uzupełnimy o dane za 2024 r. Rozpoczęliśmy też współpracę z audytorem, który obecnie weryfikuje metodyki wdrożone przez CD Projekt w procesie raportowania zrównoważonego rozwoju – informuje Katarzyna Szulc, menedżer ds. relacji inwestorskich i ESG giełdowej spółki. Największym wyzwaniem jest pozyskanie danych o emisji CO2 w całym łańcuchu wartości (tzw. zakres 3). Kluczowymi obszarami raportowania w kontekście podwójnej istotności są sprawy związane z pracownikami, takie jak wzmacnianie zaangażowania członków zespołu, zapewnienie komfortu pracy oraz dbanie o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. – Jako istotne wskazujemy również obszary związane z budowaniem zaangażowania społeczności graczy wokół naszych produktów i z etyką prowadzenia biznesu – zauważa Szulc.

Cyfrowy Polsat dokumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju publikuje od kilku lat w ramach Grupy Polsat Plus. W efekcie prace przygotowawcze do przedstawienia raportu ESG są na zaawansowanym etapie, m.in. opracowany został już jego wstępny projekt. – W naszej ocenie najtrudniejsze do pozyskania są dane nt. odpadów i metody ich zagospodarowania oraz dane nt. emisji zakupionych towarów i usług – informuje Olga Kozłowska, koordynatorka ds. ESG w Grupie Polsat Plus. Zauważa, że firmy odbierające odpady nie prowadzą ewidencji odbieranych odpadów według zleceniodawców, przez co dane o metodach zagospodarowania poszczególnych frakcji nie są dostępne w ujęciu ilościowym dla danego zleceniodawcy. Koncern do najważniejszych obszarów objętych jego raportem ESG zalicza: zmiany klimatu, własne zasoby pracownicze oraz konsumentów i użytkowników końcowych.

Liczne działania zmierzające do przygotowania raportu ESG podjęła grupa Kruk. Chodzi m.in. o przyjęcie strategii ESG na lata 2023–2027, opracowanie polityki praw człowieka i kodeksu etycznego oraz identyfikację luk w posiadanej dokumentacji wewnętrznej. Aktualnie w spółce trwa proces zbierania danych ilościowych i jakościowych. Największe trudności wiąże ona z pozyskaniem informacji o emisji CO2 oraz różnorodności i inkluzywności (koncepcja mówiąca o tym, że każdy człowiek, bez względu na tożsamość, płeć, zdolności, pochodzenie i cechy, jest akceptowany i doceniany). Kruk ponownie określił obszary spełniające kryterium tzw. podwójnej istotności i obecnie czekają one na zatwierdzenie przez zarząd.

W grupie LPP przeprowadzono analizę podwójnej istotności w czterech etapach. – W rezultacie powstała lista kilkunastu tematów istotnych rekomendowanych do zaraportowania sprawozdaniu, a także będących podstawą do strategicznego zarządzania tematami ESG w organizacji w perspektywie długoterminowej – zapewnia Patrycja Zbytniewska, liderka ds. zrównoważonego raportowania i relacji z otoczeniem społecznym LPP. Dodaje, że biorąc pod uwagę rozproszony model biznesowy grupy, przygotowanie raportu nie jest proste. Dla LPP bardzo ważną kwestią, której kiedyś nie poddawano tak dogłębnej analizie jak obecnie, są konsumenci i użytkownicy końcowi. Bardzo istotne są też kwestie środowiskowe i klimatyczne, etyka biznesu, weryfikacja dostawców oraz zarządzanie ryzykiem ESG.

Wyzwaniem będzie spójne raportowanie w grupach kapitałowych

Spośród giełdowych spółek później niż zdecydowana większość firm swój pierwszy raport ESG zgodny z wytycznymi dyrektywy CRSD opublikuje grupa Pepco. To konsekwencja tego, że jej rok obrotowy trwa od 1 października do 30 września. W efekcie dopiero w I kwartale przyszłego roku planowane jest zakończenie badania podwójnej istotności. Mimo to już dziś firma wskazuje, że w raporcie znajdą się kwestie związane z emisjami CO2, prawami człowieka i własnej siły roboczej.