Mała strategia już gotowa

To ten dokument miał trafić do Komisji Europejskiej w ramach przeglądu europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej w ubiegłym roku. Tak się nie stało, bo prace nad nowym dokumentem przedłużały się. Rząd w ubiegłym roku przygotował dwa scenariusze: WEM (zachowawczy) i WAM (ambitny). Teraz w lipcu przygotował nową wersję ambitnego scenariusza. Oba plany mają trafić na rząd do końca września i oba po przyjęciu przez Radę Ministrów mają zostać przesłane do Komisji Europejskiej.