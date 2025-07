W ciszy i spokoju PPK ładnie wzrastają

Wedle nieoficjalnych danych, w drugiej połowie lipca wartość aktywów PPK przekroczyła 39 mld zł.

Obecnie w programie PPK uczestniczy prawie 4 mln osób. Dokładnie, według stanu na koniec czerwca, było ich 3,9 mln. Liczba ta przy tym systematycznie rośnie, średnio o 10-15 tys. tygodniowo. W efekcie partycypacja pracowników w programie wzrosła do 53,72 proc. Trzeba jednak pamiętać, że jest to odsetek uczestników PPK w firmach i instytucjach, które je u siebie uruchomiły, a nie wszystkich do tego uprawnionych. Wedle szacunków do udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych uprawnionych jest nawet 11,5 mln osób.

Co jednak w tym kontekście ważne, wygląda na to, że do PPK przekonują się powoli pracownicy sektora publicznego. To ważne, bo do tej pory to tu do programu przystępowało najmniej osób.

– Partycypacja w sektorze publicznym jest o ponad połowę niższa niż w sektorze prywatnym. W tym drugim sięga ona obecnie 62 proc., tymczasem w pierwszym właśnie po raz pierwszy przekroczyliśmy 30 proc. Jest tu więc jeszcze dużo do zrobienia – mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.

Dlatego PFR Portal PPK od początku roku przesunął ciężar szkoleń z firm na instytucje i samorządy. – Od stycznia do czerwca partycypacja w sektorze publicznym wzrosła o 1,5 pkt proc., co oznacza, że położenie tu większego nacisku już przynosi efekty. A przed nami jeszcze bardzo duża kampania skierowana do pracowników oświaty, która dostała patronat honorowy Ministra Edukacji – mówiła Marta Damm-Świerkocka. – Od połowy sierpnia do końca września będziemy mieli intensywny cykl szkoleń dla nauczycieli- dodała.