Spółka Michała Sołowowa będzie rozwijać mały atom na Słowacji i na Węgrzech

Porozumienie podpisali prezes SGE Rafał Kasprów i przedstawiciel Hunatom Robert Griljov. Obecni byli minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto, Michał Sołowow oraz chargé d'affaires ambasad USA i Polski w Budapeszcie – Robert Palladino i Jacek Śladewski.

– Mamy do czynienia z olbrzymim wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną, które na dziś może być zaspokojone przez amerykańską technologię BWRX-300 oraz współpracę pomiędzy Synthos Green Energy i Hunatom i to jest droga którą wybraliśmy – stwierdził Szijjarto.

– Jestem tutaj nie tylko jako przedsiębiorca, ale też polski patriota. Jako patriota wiem, że nasze porozumienie jest krokiem w kierunku zwiększenia niezależności energetycznej regionu, w tym Polski i Węgier – podkreślił Sołowow.

Palladino zaznaczył z kolei, że technologia BWRX-300 jest najbardziej zaawansowaną na świecie amerykańską technologią jądrową o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa całego regionu, w tym Węgier i Polski. – To porozumienie będzie miało olbrzymie znaczenie dla rozwoju niezależności energetycznej całego regionu. Stany Zjednoczone wspierają projekt budowy floty reaktorów w oparciu o technologię GE Vernova Hitachi i wdrażaną przez polską i węgierską firmę – podkreślił Palladino.

Technologia SMR

Według SGE, posiadanie przez polską firmę prawa na wyłączność dystrybucji technologii BWRX-300 w szeregu krajów europejskich daje to polskiemu przemysłowi przewagę w postaci możliwości włączenia się w łańcuch dostaw na początkowym etapie i następnie wykorzystania nabytych kompetencji poza Polską.

Synthos Green Energy w Polsce wraz z Orlenem, jako OSGE planuje budowę floty reaktorów BWRX-300. BWRX-300 konstrukcji firmy GE Vernova-Hitachi Nuclear Energy należy do rodziny reaktorów wodno-wrzących (BWR). Jednocześnie, ze względu na stosunkowo niewielką moc – 300 MWe, jest zaliczany do tzw. SMR – małych reaktorów modułowych. Pierwsze wskazane lokalizacje w Polsce to Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Włocławek i Ostrołęka.