Ministerstwo Przemysłu chce zwiększyć szansę, aby powstały nowe elektrownie gazowe

- Ze względu na neutralność technologiczną mechanizmu, przy braku możliwości dynamicznego uwzględniania malejącej skuteczności magazynów energii elektrycznej na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, doszło do zaburzenia równowagi pomiędzy źródłami wytwórczymi posiadającymi zdolność do dostawy mocy bez ograniczeń czasowych a magazynami energii elektrycznej. Z tego powodu zasadne jest wprowadzenie mechanizmu, który pozwoli na przeprowadzenie aukcji dogrywkowych, przy uwzględnieniu parametrów uwzględniających wyniki przeprowadzonych aukcji głównych – czytamy w liście propozycji szybkich zmian w do projektu ustawy o rynku mocy.

Proponowane zmiany – aukcje dogrywkowe

Proponowany przez resort pakiet regulacji obejmowałby definicję aukcji dogrywkowej, mechanizm certyfikacji do aukcji dogrywkowej jako dodatkowy etap procesu aukcji dogrywkowej, niezbędny do jej przeprowadzenia, trwający nie krócej niż 5 tygodni, którego moment zakończenia przypadłby na 14 dni przed rozpoczęciem aukcji dogrywkowych. resort proponuje też doprecyzowanie sposobu określania korekcyjnych współczynników dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii poprzez wskazanie, że będą one wyznaczane z uwzględnieniem prognozowanego udziału danej technologii w możliwości zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Kolejna zmiana to doprecyzowanie przesłanek unieważnienia aukcji mocy oraz wprowadzenie możliwości niepowtórzenia aukcji mocy w przypadku jej unieważnienia, jeżeli miało to związek z brakiem realizacji celu nowelizowanej ustawy, wprowadzenie możliwości zwrócenia się przez operatora do ministra właściwego do spraw energii ze zgłoszeniem potrzeby organizacji aukcji dogrywkowej.

Z tą propozycją związane są zmiany przepisów upoważniające ministra właściwego do spraw energii do wydania rozporządzenia w sprawie organizacji aukcji dogrywkowej (przepisy rozporządzenia w sprawie organizacji aukcji dogrywkowej określiłyby harmonogram certyfikacji do aukcji dogrywkowej, datę organizacji aukcji dogrywkowej oraz parametry aukcji dogrywkowej) oraz przepisu przesądzającego, że na potrzeby organizacji certyfikacji do aukcji dogrywkowej oraz samej aukcji dogrywkowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, aktów wykonawczych oraz postanowienia regulaminu rynku mocy normujące odpowiednio przebieg certyfikacji do aukcji głównej i samej aukcji głównej (aukcja dogrywkowa). Stanowiłaby bowiem powtórzenie aukcji głównej, przy uwzględnieniu zaktualizowanych parametrów aukcji mających na celu zapewnienie pełnej realizacji celów nowelizowanej ustawy.

Resort jednak w propozycji zmian legislacyjnych nie wskazuje jak planuje „przy założeniu neutralności technologii do produkcji prądu” tak ukształtować aukcje, aby elektrownie gazowe wygrały te aukcje. Koszty energii z tych aukcji są wyższe niż np. magazynów energii. Szacuje się, że prąd z tych elektrowni może kosztować między 400 a 450 zł/kW/rok za MWh. Z kolei cena zamknięcia aukcji mocy wynosiła 264,90 zł/kW/rok za MWh.

Propozycja wymaga zgody Brukseli, a czasu na notyfikację nie ma

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), projektodawca noweli, nie mówi „nie” tej propozycji, ale ocenia, jednak że pomysł MP nie dotyczy podstawowego celu ustawy, tj. wdrożenia derogacji dla jednostek węglowych na rynku mocy na lata 2025-2028. - Zaproponowane rozwiązanie miałoby natomiast mitygować ryzyka powstałe w związku z wynikami przeprowadzonej ostatnio aukcji głównej rynku mocy na 2029 r., tj. niepowodzeniem jednostek gazowych, i stanowiłoby podstawę do przeprowadzenia tzw. aukcji dogrywkowych na 2029 r. Z wstępnej oceny MKiŚ wynika, że rozwiązanie to nie wpisuje się w decyzję Komisji Europejskiej w sprawie rynku mocy i wymagałoby odrębnego negocjowania z KE – podaje MKiŚ.

„Idziemy drogą niemiecką”

Jeszcze przed publikacją listu minister przemysłu, szefowa resortu klimatu Paulina Hennig-Kloska w kuluarach konferencji prasowej MKIŚ powiedziała, że planowane jest spotkanie zainteresowanych stron ws. elektrowni gazowych. - Mamy plan na elektrownie gazowe, aby jednak mogły one powstać. Do 2030 r. wybudujemy nowe elektrownie gazowe. Pójdziemy w tej kwestii gazówek drogą niemiecką - powiedziała. Przypomnijmy, że Niemcy złożyły do Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację pomocy publicznej, dzięki której miałyby powstać elektrownie gazowe mocy rzędu kilkunastu GW.