PGE chce złagodzenia polityki klimatycznej. Spółka przedstawiła propozycje

PGE domaga się także zasadniczej reformę unijnej rezerwy stabilności rynku (MSR). To pula darmowych uprawnień do emisji CO2 będącej w rezerwie. W przypadku ich niskiej podaży i wysokich cen można uwolnić część uprawnień, aby obniżyć ceny. – Powinna ona być oparta nie tyle o wskaźnik całkowitej liczby uprawnień do emisji (TNAC), co reagować na szerszy kontekst ekonomiczny i geopolityczny stabilizując rynek – uważa firma. Spółka postuluje także powiązanie reformy mechanizmu przeciwdziałania skokowemu wzrostowi cen uprawnień do emisji, który dotychczas nie został nigdy uruchomiony.

PGE proponuje także rozszerzenie możliwości wyłączenia elektrowni systemowych, konwencjonalnych z systemu EU ETS pod warunkiem, że pełnią one rolę jednostek rezerwowych wspierających na żądanie operatora systemu przesyłowego, a tym samym wspierać OZE.

PGE proponuje także kontynuowanie działanie Funduszu Modernizacyjnego po 2030 r. Część przychodów ze sprzedaży EU ETS trafia do tego funduszu skąd środki mogą trafić na inwestycje. Co więcej, spółka proponuje zwiększenie wielkości tego funduszu do minimum 4,5 proc. całkowitej liczby uprawnień. Obecnie te współczynniki wynoszą 2 i 2,5 proc. Wreszcie spółka proponuje wspieranie transformacji ciepłownictwa sieciowego poprzez przydział darmowych uprawnień do emisji dla tego sektora po 2030 r. PGE wskazuje także, że instalacje spalania odpadów nie powinny być objęte obowiązkiem zwrotu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.