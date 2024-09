Fundusz transformacji stoi w miejscu

Polska i Włochy jako jedyne z krajów UE nie przesłały jeszcze do Komisji Europejskiej sprawozdania z wydawania środków ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Co więcej, specjalny fundusz energetyczny, z którego mogłyby korzystać spółki, nadal jest zamrożony.

Co roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesyła do Komisji Europejskiej szczegółowe sprawozdanie, w którym wylicza, na jakie zielone inwestycje została przeznaczona równowartość 50 proc. przychodów do budżetu ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Zwyczajowo było ono dostępne na stronach KE w sierpniu. Okazuje się, że Polska takiego sprawozdania jeszcze nie wysłała, a mamy już wrzesień i wszystkie kraje poza Polską i Włochami dopełniły już tego obowiązku.